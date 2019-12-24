Более 500 детей собрала губернаторская елка

На новогоднее представление в Южно-Сахалинск приехали школьники практически изо всех районов области.

Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой ребята окунулись в атмосферу новогоднего праздника с традиционным хороводом и зажжением елки.

Пригласительные билеты на представление получили победители школьных олимпиад, отличники учебы, участники Всероссийских и региональных фестивалей и конкурсов.

С наступающим Новым 2020-м годом ребят поздравил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Артисты Чехов-центра подготовили для ребят интерактивную программу с участием сказочных персонажей – новогодний спектакль «Рождественская история».

В роли режиссера-постановщика выступил художественный руководитель Чехов-центра Александр Агеев.

– В этом году мы ушли от традиционных сказок, где ищут Снегурочку, елку или еще что-то. Взяли английскую драматургию и сделали сказку «Рождественские истории».

Несмотря на то, что спектакль затрагивает серьезные темы, он интересен и детям, и взрослым. Представление построено на визуальных эффектах.

Каждые три минуты на сцене происходит фокус или волшебство, которые забирают детское внимание, – рассказал Александр Агеев.

В завершение праздника все его участники получили сладкие подарки.

В рамках развлекательно-досуговой программы, которая проходит для одарённых детей в период с 22 по 24 декабря под патронатом губернатора и правительства.

Сахалинской области, юные гости областной столицы посетят областной краеведческий и художественный музеи, литературно-художественный музей книги А.П.Чехова «Остров Сахалин», музейно‐мемориальный комплекс «Победа» и исторический парк «Россия – моя история», сообщает пресс-служба регионального министерства.

Фото: пресс-служба правительства Сахалинской области.