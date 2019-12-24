Снегурочка и Дед Мороз побывали в областной детской больнице

Полной неожиданностью для детей, находящихся на лечении в отделениях хирургии и травматологии больницы стало появление в игровой комнате главных героев наступающего праздника, которые пришли поздравить их с наступающим праздником.

Ребята разных возрастов рассказывали Деду Морозу и Снегурочке стихи, пели песни и загадывали загадки про зиму и Новый год.

Обязательным элементом импровизированного праздника стал праздничный хоровод и раздача сладких подарков.

После этого представители Сахалинского областного центра медицинской профилактики, южно-сахалинского отделения Сахалинского регионального отделения общероссийской общественно-государственной организации «Союз Женщин России» и актеры Чехов-Центра прошли по отделениям.

Некоторые пациенты из-за травм не могли прийти на представление, поэтому поздравления и подарки получили в больничных палатах.

— Такую акцию мы проводим ежегодно, — рассказывает Елена Столярова, главврач Сахалинского областного центра медицинской профилактики, председатель южно-сахалинского отделения Сахалинского регионального отделения общероссийской общественно-государственной организации «Союз Женщин России».

– Поздравления и сладкие подарки получили 40 детей из разных районов нашей области.

Конечно, было бы гораздо лучше, если бы они праздновали Новый год в кругу семьи и друзей. Но, к сожалению, неосторожность привела их на больничную койку.

Я призываю родителей следить за здоровьем своих детей. Сейчас особенно опасный период. Многие пациенты получили травмы катаясь на аргамаках и плюшках.

Берегите своих деток, следите за ними. Если не можете сопровождать их на прогулке, разъясните, как себя правильно вести, чтобы не получить травму.

В канун Нового года всем хочется верить в чудеса. Думаю, что наше появление в больнице стало маленьким чудом для ребят. Творить добрые дела не сложно и очень приятно!

Светлана Соловьева.