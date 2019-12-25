Что дарит, а что омрачает настроение россиян в канун Нового года

Новогоднее настроение можно ждать, а можно попробовать создать самостоятельно.

Сервис путешествий Туту.ру провел опрос и узнал, какими способами путешественники создают себе то самое праздничное настроение.

В опросе, который проходил в начале декабря, приняли участие 4 400 человек, сообщает пресс-служба сервиса путешествий.

40 проц. проголосовали за стандартные атрибуты — елку, гирлянды, сверкающие витрины и прочие украшения. 7 проц., чтобы почувствовать приближение праздника, начинают усиленно чистить мандарины.

Столько же смотрят новогодние передачи или фильмы типа «Иронии судьбы».

Интересно, что запах мандаринов больше «работает» на создание новогоднего настроения, чем брызги шампанского.

А подготовка новогоднего стола радует больше, чем речь Президента и бой курантов.

20 проц. опрошенных признались, что они… не любят Новый год.

За толпы людей в магазинах (18 проц.), отчеты на работе и траты на подарки ( по 16 проц.), вынужденный алкоголизм, переедание и затянувшиеся каникулы.

К какой из этих групп примыкаете вы?