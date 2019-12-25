Капитаны задержанных за браконьерство японских судов заплатят крупный штраф

23 декабря 2019 года решением Южно-Курильского районного суда капитаны пяти японских судов — «Оотомо Мару 38», «Сэйсе Мару 62», «Фуми Мару 53», «Харуми Мару 53», «Умитака Мару 55» — признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 8.17 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Как уже сообщалось, на борту судов российские пограничники обнаружили незаконный улов морепродуктов — 7,5 тонн.

Капитаны судов привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 6 434 520 рублей.

Арест, наложенный на суда 18 декабря, отменен.

После оплаты штрафов в полном объеме, японские суда покинули морской терминал Южно-Курильск, сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области.