Сегодня началось движение по новому участку трассы Корсаков – Новиково в районе завода СПГ в Пригородном.Автомобили теперь едут через современный мост по асфальтовой дороге.

Ранее путь машин проходил по старой грунтовке в непосредственной близости от моря. Во время штормов происходили размывы полотна, что подвергало опасности участников дорожного движения.

Сейчас эта проблема решена. Твердое покрытие появилось на 2,7 километра дороги, ширина заасфальтированной части – 9 метров.

Также здесь установили дорожные знаки, сигнальные столбики, барьерное ограждение, нанесли дорожную разметку.

Во время строительства моста необходимо было учитывать, что местность в пойме реки Мерея заболочена.

Поэтому здесь усилили береговые опоры и увеличили их количество.

С обеих сторон моста смонтировали переходные девятиметровые железобетонные плиты для распределения нагрузки на большую площадь и повышения устойчивости сооружения.

Слабые грунты учли и при строительстве дороги – выполнено устройство облегченной насыпи из пеноплекса на подходах к мосту.

Полимерный материал легче, чем скальный грунт, который обычно используется для отсыпки основания дорожного полотна.

Применение пеноплекса снижает вероятность просадки дороги в ходе ее эксплуатации. На все виды проведенных подрядчиком работ действует пятилетняя гарантия.

Целевое финансирование дорожного строительства велакомпания «Сахалин Энерджи». Заключительный этап работ выполнил ООО «Карьер Известковый».

Как рассказал мэр Корсаковского городского округа Тимур Магинский, в этом году также был заасфальтирован участок протяженностью 2,5 километра по направлению к Озерскому.

Всего же твердое покрытие получили 5 километров загородной трассы.

Полностью завершить укладку асфальта до села планируется в двухлетний период, сообщает пресс-служба регионального правительства.