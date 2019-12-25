Продажа хвойных деревьев продлится до 31 декабря включительно.

Администрацией Южно-Сахалинска определены следующие места продажи елок:

  • ул. Тихоокеанская, в районе дома № 17г;
  • северо-восточнее пересечения пр. Мира и ул. Пограничная, в районе д. № 26;
  • северная сторона ул. Сахалинская, с южной стороны здания
    № 86;
  • ул. Емельянова, с северо-восточной стороны Гимназии им. А.С.Пушкина;
  • ул. Сахалинская, в районе здания № 85.

Кроме этого,приобрести главный символ Нового года  можно на ярмарке возле Дома Торговли (пр. Мира, 106 а) и на площадках возле торговых центров.

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