Продажа хвойных деревьев продлится до 31 декабря включительно.
Администрацией Южно-Сахалинска определены следующие места продажи елок:
- ул. Тихоокеанская, в районе дома № 17г;
- северо-восточнее пересечения пр. Мира и ул. Пограничная, в районе д. № 26;
- северная сторона ул. Сахалинская, с южной стороны здания
№ 86;
- ул. Емельянова, с северо-восточной стороны Гимназии им. А.С.Пушкина;
- ул. Сахалинская, в районе здания № 85.
Кроме этого,приобрести главный символ Нового года можно на ярмарке возле Дома Торговли (пр. Мира, 106 а) и на площадках возле торговых центров.