На время подготовки и проведения новогоднего маскарада в районе пл. Ленина областного центра ограничат движение автотранспорта

Так, с 21.00 30 декабря до 10.00 1 января будет ограничено движение автотранспорта на парковке привокзальной площади.

Проезд через площадь по ул. Вокзальной будет свободен в обоих направлениях.

С 22.00 31 декабря до 04.00 1 января будут закрыты для проезда участки улиц, расположенных в районе площади Ленина: ул. Ленина от Хабаровской до А. Буюклы, Коммунистический проспект от ул. Амурской до ул. Вокзальной, ул. К. Маркса от ул. Амурской до ул. Вокзальной, сообщает пресс-служба регионального правительства.