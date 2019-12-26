Охинскую городскую больницу обязали компенсировать ребенку вред от ненадлежащего оказания медпомощи

Сахалинский областной суд оставил без изменения решение Охинского городского суда, которым на государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Охинская Центральная районная больница» возложена обязанность по возмещению материального ущерба в связи с причинением вреда несовершеннолетнему.

Судом установлено, что в 2016 году ребенку была сделана внутримышечная инъекция.

В связи с неправильной фиксацией ребенка при постановке укола развился посттравматический неврит, установлена инвалидность.

Суд пришел к выводу, что причинение вреда здоровью несовершеннолетнего произошло по причине ненадлежащего оказания медицинской помощи учреждением здравоохранения.

Не согласившись с судебным решением, ответчик оспорил его в апелляционной инстанции.

Суд апелляционной инстанции, проверив материалы дела, не усмотрел оснований для отмены решения и отклонил доводы апелляционной жалобы ответчика.

Судебные акты вступили в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Сахалинской области.