Молодежный форум «ОстроVа-2019» прошел под знаком патриотизма

С 23 по 26 декабря в Южно-Сахалинске проходил областной молодежный форум.Около сотни активных сахалинцев из разных районов поделились своими идеями по празднованию 75-летия Великой Победы.

Ребята разрабатывали проекты для объявленного в России в 2020-ом Года памяти и славы.

Кроме того, молодые активисты предложили интересные идеи для Всероссийского патриотического слета, который состоится на Сахалине в сентябре 2020 года.

–У нас был мозговой штурм. К примеру, появилась мысль устроить палаточный городок во время форума.

Он пройдет в сентябре, а это один из самых теплых месяцев на Сахалине.

Там мы сможем создать атмосферу сплочения, стать одной командой. Для культурной программы – предложили разучить военный вальс, – рассказал участник форума Максим Немец.

– Спасибо за то, что приняли участие в таком замечательном мероприятии, – на церемонии закрытия к форумчанам обратился первый заместитель губернатора Сахалинской области Сергей Байдаков.

– Мы хотели, чтобы вы помогли спроектировать Всероссийский патриотический слет, который станет одним из самых ярких событий Года памяти и славы в островном регионе.

К нам приедут ребята со всего Дальнего Востока и из других регионов страны. Идеи молодежи в подготовке этого масштабного мероприятия очень приветствуются.

Как рассказал руководитель агентства по делам молодежи Сахалинской области Егор Умнов, Всероссийский патриотический форум будет включать четыре блока: образовательный, культурно-познавательный, научно-практический и экскурсионный.

В концепции обязательно найдут отражение идеи участников форума «ОстроVа-2019».

Форумчане не только проводили мозговые штурмы, но и посещали мастер-классы и лекции.

Обучали юных сахалинцев эксперты из Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Тынды, сообщает пресс-служба регионального правительства.