По профессии она инженер-строитель, по роду нынешней деятельности — дизайнер. Сама же Наталья называет себя просто выдумщицей.

— Я люблю что-то делать своими руками: создавать из старого новое, а из ненужного — полезное, — говорит она. — Вот стоит, например, старая вешалка, стыдно гостям предлагать пальто повесить. Но поработаешь немножко над ней, и это уже не вешалка, а оригинальный светильник. Люди смотрят и говорят: как это здорово!

Строитель по диплому, Наталья в душе художник, вот только ее инструменты — не мольберт и палитра, а клей, бумага, ткань, картон, фольга… И желание придумать что-то такое, что может заставить окружающих взглянуть на знакомые им вещи под иным, часто совершенно неожиданным, ракурсом.

Известная в Южно-Сахалинске мастерица, Наталья Тикк не раз знакомила сахалинцев, да и не только их, со своими уникальными работами — масками, гобеленами, макраме и пр. Лет семь назад на областном телевидении прошла серия передач «Творчество без границ», в которых Наталья рассказывала о том, какие рукотворные чудеса можно изготовить практически из ничего — из ракушек, веревочек, одноразовых стаканчиков, даже старых торфяных горшочков.

Да что там горшочки! Даже из сорняка под названием борщевик можно творить настоящие произведения дизайнерского искусства, благо на Сахалине это растение вырастает до гигантских размеров. Прочные ствол и стебли, легкость в обработке делают его желанным материалом для местных умельцев.

Года два назад Наталья задумала очередной проект – дарить вторую жизнь вещам. Помните, что говорил Маленький принц у французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери? «Встал поутру, умылся, привел себя в порядок — и сразу же приведи в порядок свою планету!». Так и Наталья Тикк.

Местом встречи сахалинцев с творчеством Натальи Тикк стал выставочный зал Сахалинского центра научно-технической информации (ЦНТИ). Здесь выставлено большинство ее выдумок — это старые вещи, превращенные в оригинальные предметы интерьера.

Для творческого человека нет ничего невозможного: любая вещь может получить вторую жизнь. И тогда абажур с витражом из сахалинского янтаря превращает старую настольную лампу в сказочный светильник.

А картонные втулки от бумажных рулонов, собранные вместе, становятся надежной опорой для оригинальной цветочной вазы. Даже старый манекен, попавший в умелые руки, способен преобразиться в молодую даму в шляпке и модном легком наряде. Так что с первого взгляда даже непонятно, где это все происходит — в заснеженном Южно-Сахалинске или солнечной Анталии.

— Особой какой-то тяги к старым вещам у меня нет, — признается Наталья. — Просто знакомые приносят мне все подряд — то одно, то другое, а я начинаю придумывать, что можно из этого сделать. И реализую идею.

Те, кто видит преображенную вещь, восхищается ее новым образом. Возможно, еще и потому, что люди просто устали от ширпотреба с его предсказуемым однообразием, отсюда и такая тяга к эксклюзиву.

— Можно пойти и потратить много денег на подготовку к Новому году: купить и то, и это, — замечает Наталья. — Но ведь гораздо интересней быть участником подготовки, а не зрителем. И дело здесь не в экономии, просто есть нечто большее, чем деньги. Например, желание подготовить праздник своими руками.

Добавим: праздник, который всегда с тобой. Главное — это к нему стремиться.

Сергей ЧЕВГУН.