Как будем встречать Новый год? Экспресс-опрос

У сахалинцев сейчас на первом месте предновогодние хлопоты.

Островитяне бегают в поисках подарков для своих родных и близких, закупают продукты, кто-то уже даже поставил и нарядил елку.

Новый год – это праздник с много-многолетними традициями, но народ у нас веселый, с придумкой, и многие по-своему разнообразят этот праздник.

Наш корреспондент Наталья КОТЛЯРЕВСКАЯ захотела узнать, кто и как ломает традиции и удается ли вообще от них отойти.

В воскресенье она пришла на самое оживленное место в Южно-Сахалинске – рынок «Техник» – и поговорила с несколькими горожанами и приехавшими в областной центр жителями районов.

Ирина, гость Южно-Сахалинска, 42 года:

– Последние полтора десятка лет у нас практически нет выбора, как и где встречать Новый год.

К нам в поселок в начале 2000-х приехала молодая семья, с которой подружились мы, несколько местных пар.

У приехавшей Инны день рождения – 31 декабря. С тех пор все новогодние праздники встречаем у Инны и Алексея.

Правда, раза три они уезжали на Новый год в жаркие страны, остальное время сбор традиционно у них.

У нас есть правило: каждая семья приносит с собой кроме алкоголя два блюда.

Одно – из числа древненовогодних, их мы распределяем между гостями. А вот второе должно быть для всех новым, и оно конкурсное.

Судит и награждает именинница.

Два года назад первую премию получила я за красную рыбу с ананасами. Сочетание вкусов в этом блюде необычное. Хотите, расскажу, как его готовить?

Небольшие кусочки филе красной рыбы пожарить в кляре.

Спассеровать много лука. Потом порезать консервированные ананасы и смешать их с луком и пол-литровой бутылкой кетчупа.

И кусочки рыбы переложить слоями этой смесью. Хорошо бы приготовить это за сутки до подачи, чтобы оно настоялось.

Евгений, южносахалинец, 46 лет:

– Я с друзьями традиционно еду встречать Новый год в Ноглики. Там у нас родственники.

Живут они в частном доме, держат домашнее хозяйство. К новогоднему столу у них всегда бывают домашние гуси и утки, кролики.

Но не это главное. Главное – что бывает после новогодней ночи. А это охота и рыбалка!

Едем мы в Ноглики на двух машинах, набирается до восьми человек, и всем у моей родни хватает места.

Прихватываем потом все новогодние каникулы. Так здорово в тех местах зимой! Да и в такой компании не соскучишься! За стол садятся сразу человек пятнадцать.

А на столе – мои любимые соленые грузди, самодельного копчения рыба – и красная, и белая, жареная с картошкой свинина, тушеная крольчатина – еда брутальных мужчин.

Для женщин тоже много вкусного. Ну а благодаря охоте и рыбалке возвращаемся мы всегда с добычей – тоже приятно.

Александр, южносахалинец, 36 лет:

– Моя семья – я с женой и двое детей недавно переехали в новую квартиру, а до этого больше десяти лет жили с родителями жены.

Не могу сказать, что жили плохо, но так хотелось простора, полной независимости!

Дождались. И теперь, конечно же, будем отмечать новогодний праздник дома. В первый раз в своем доме!

К нам обещали нагрянуть друзья. К нам – это пожалуйста! Зато мы в этот раз никуда не пойдем!

Прежде мы чаще всего, встретив Новый год с родителями, куда-то уходили: к друзьям, на площадь.

Несколько раз отмечали встречу Нового года в ресторане. Было хорошо, но дома-то лучше! Так что для нас новогодний праздник дома – это нетрадиционно.

Людмила Александровна, гость Южно-Сахалинска, 64 года:

– Мы будем отмечать праздник традиционно, всей семьей. Придут семьи моих двух дочерей и сына, с детьми это двенадцать человек.

Кроме них и нас с дедом будут еще две мои одинокие подружки. Всякий раз приходится ставить два больших стола. Я с подружками заранее леплю много пельменей.

Они сейчас уже как бы и не праздничное блюдо, но у нас любят пельмени всегда.

Я в этот Новый год хочу немного отойти от традиции и сделать селедку под шубой в стиле модерн. Что это значит?

Отварные картошку, свеклу, морковь, яйца, а также селедку, репчатый красный лук и сливочный сыр надо будет взбить блендером, посолить, украсить зеленым луком.

Смесь выкладывается на кусочки черного хлеба.

Ольга, южносахалинка, 26 лет:

– Я подбиваю свою компанию снова нарядиться в костюмы и в таком виде отправиться в люди, побывать на всех площадях и встретить Новый год или у памятника Ленину, или у танка.

В прошлый Новый год мы обряжались в костюмы героев гоголевской «Ночи перед Рождеством». Нас тогда даже позвали куда-то за город повеселить чьих-то гостей, но мы не поехали. Мы же не клоуны!

– Григорий, южносахалинец, 53 года:

– Я два года назад купил дачный участок и в этом году закончил строительство дома. Дом всесезонный, утепленный, с водой.

Строил с расчетом, что в нем будет жить и сын с семьей, но молодые предпочитают городские квартиры. Они взяли ипотеку и купили отдельное жилье.

А дом большой, двухэтажный, и мы с женой решили позвать на Новый год много народа. Прямо у дома растет елка, которую мы обязательно нарядим. У нас же и банька есть.

Сначала все попарятся, а потом за стол. Будет все по-простому. Что мне нравится в празднике на даче – можно разжечь костер и поплясать вокруг него.

Дмитрий, южносахалинец, 38 лет:

– Встреча Нового года стала какой-то скучной. Все заранее известно.

Просто приятно посидеть в хорошей компании и отмечать праздник по всем часовым поясам. Обычно мы досиживаем до 8 утра, поздравляем Москву с Новым годом и расходимся.

Недавно у меня появились новые друзья из разряда экстремалов. Так вот они предлагают встретить Новый год на лесной поляне, под ночными звездами.

Заманчиво, конечно, но меня это предложение как-то не греет. Я все ж предпочитаю скучный праздник в тепле веселому в глуши и в холоде. Да и кто гарантирует, что будет весело и интересно?

Наталья, южносахалинка, 37 лет:

– У нас уже куплены билеты в Таиланд. Там живут наши друзья.

Живут давно – лет десять, подружились с другими иностранцами: американцами, англичанами, французами, завязали отношения и с местными. Все эти люди приглашены на русское застолье.

Наша задача – привезти те продукты, которых нет в Таиланде: селедки, черного хлеба, сметаны, свеклы, хрена, бочковых огурцов и т. д.

Приедем, будем готовить русский традиционный новогодний стол с холодцом, салатом оливье, селедкой под шубой, пельменями.

Даже борща наварим. У друзей при доме довольно просторный двор, в котором и состоится новогодняя «пати».