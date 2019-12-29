В новогодние праздники в областном центре на площади Ленина не будет фейерверков

Для безопасности горожан принято решение во время новогодних праздников и в новогоднюю ночь запретить запуск бытовой пиротехники на площади Ленина.

Здесь заканчивается обустройство ледового городка, размещены светодиодные экраны и арт-объекты.

На подходах к месту празднования будет установлено 8 рамок металлодетекторов, через которые будет осуществляться пропускной режим.

По две рамки будет развернуто возле здания мэрии, на площади Ленина, на Коммунистическом проспекте и на улице Карла Маркса.

До начала новогодней программы взрывотехники обследуют все места массовых гуляний на предмет нахождения взрывных устройств.

Осуществлять пропускной режим через рамки будут сотрудники полиции. Рядом с устройствами будут расположены столики для личных вещей горожан.

Граждан, находящихся в состоянии сильного алкогольного опьянения, полиция имеет право не пропускать к местам массовых гуляний.

Здесь будет запрещено курение. Людей, имеющих при себе крупногабаритные сумки или рюкзаки, также могут попросить их открыть для проведения осмотра, сообщает пресс-служба администрации города Южно-Сахалинска.