Чем год запомнился? Сверим впечатления

Уходит в историю 2019 год. Чем он запомнился больше всего? Журналисты «Советского Сахалина» по многолетней традиции составили перечень наиболее заметных событий года. Давайте сверим впечатления.

Событие года

В Томаринском районе 25 ноября введена в эксплуатацию Сахалинская ГРЭС-2. Ее строительство велось с апреля 2015-го.

Это крупнейший объект электроэнергетики на Дальнем Востоке.

Станция позволит создать запас мощности и надежности энергетической инфраструктуры, обеспечить рост промышленности региона.

Успех года

2019 год вошел в историю Сахалинской области под знаком завершения основного этапа работ по переустройству островной железнодорожной колеи на общероссийский стандарт 1520 мм.

Перешито 806,7 км пути (96 проц.). Прежняя колея сохраняется только на участке Холмск – Шахты.

По новым рельсам пошли материковские составы, а пассажиры оценили комфортность двухвагонных рельсовых автобусов РА-3.

Выборы года

Избрание Валерия Лимаренко губернатором области.

Прорыв года

В области велось беспрецедентное строительство дорог и благоустройство дворовых территорий.

На эти цели впервые были отпущены немалые бюджетные средства. Только городской округ «Южно-Сахалинск» выполнил работы на сумму более 4 млрд. рублей.

Сюрприз года

Все пенсионеры Сахалинской области получили прибавку к ежемесячной пенсии в размере 1 тыс. рублей.

Подарок года

Министерство обороны РФ передало городскому округу «Южно-Сахалинск» под жилищную застройку большие участки земли военного ведомства.

Кадры года

В феврале правительство области при поддержке автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей» объявило кадровый конкурс «Команда Сахалинской области».

Цель проекта – формирование высокоэффективной команды нового поколения для трудоустройства лучших и развития Сахалинской области.

В конкурсе приняли участие не только сахалинцы, но и представители других регионов страны. В течение года несколько победителей конкурса заняли ключевые должности в правительстве региона.

Рекорд года

Фермер Наталья Одинцова из с. Старорусского с 2010 года занимается выращиванием клубники. В 2019-м ее экологическая ферма «Клубника от Наташи» поставила в торговую сеть 20 тонн ягоды.

Тревога года

На склоне горы Большевик в окрестностях Южно-Сахалинска компания «Горная Ривьера» намерена вырубить лес и построить СПА-комплекс с обширной инфраструктурой.

На декабрьском заседании городского консультативного совета по инвестиционно-строительной деятельности присутствующих всерьез обеспокоили возможные экологические проблемы от предполагаемого строительства.

Ведь речь идет об уничтожении зеленой зоны на большой площади.

Горячая линия года

С 1 апреля жители области по единому бесплатному номеру телефона 1-300 получили возможность записаться к врачам, указать на слабые места в организации областного здравоохранения.

Игры года

В Южно-Сахалинске в феврале прошли первые международные зимние игры «Дети Азии» с участием 1196 спортсменов из 20 стран.

Соревнования проходили по восьми видам спорта. Сборная Сахалинской области в общем медальном зачете заняла третье место.

Импичмент года

Депутаты собрания Холмского городского округа отправили в отставку своего коллегу – Светлану Латашенко.

Народный избранник стала неудобна для районных властей своей принципиальной позицией.

В итоге администрация Холмска получила несколько предписаний прокуратуры о бездействии. И вот власти «меры приняли».

Стихия года

В июне извержение «проспавшего» почти век вулкана Райкоке на одноименном необитаемом курильском острове превратило всю его территорию в безжизненную пустыню.

Уничтожены флора, фауна, в том числе крупнейшее на Курилах лежбище сивучей.

Покушение на счастье

На Кунашире при реконструкции дороги Южно-Курильск – Головнино строители срубили местную достопримечательность – многовековой краснокнижный тис, жители называли его «деревом счастья». Компания-виновник заплатила штраф.

Скандал года

Три медсестры реанимационного отделения областной клинической больницы предали гласности вопиющие факты об использовании просроченных лекарств. Проверка регионального минздрава и прокуратуры ряд фактов подтвердила. Виновные наказаны.

Фонтан года

В сентябре в южно-сахалинском парке культуры и отдыха им. Ю. Гагарина открылся не имеющий аналогов на Дальнем Востоке цветомузыкальный фонтан.

Бард года

Осенью в распоряжении редакции газеты «Советский Сахалин» оказалась запись песни о Сахалине неизвестного исполнителя.

Ее разместили на сайте газеты с просьбой к островитянам: назвать имя барда.

Им оказался Николай Анисимов из Белоруссии. Герой публикаций газеты в декабре дал в Южно-Сахалинске концерт.

Кубок года

В марте хоккейный клуб «Сахалин» впервые в истории завоевал главный трофей Азиатской хоккейной лиги.