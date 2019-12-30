На каникулах сахалинцев приглашают на медосмотр

Со 2 по 8 января в медицинских учреждениях Сахалинской области будут организованы медицинские осмотры.

Акция «День семейного здоровья» проводится в дни новогодних каникул, чтобы люди могли в свободное от работы время посетить врача, сдать анализы.

Взрослым можно будет пройти профилактический медицинский осмотр и первый этап диспансеризации:

— Городская поликлиника №2 Южно-Сахалинска — 4 января – с 9.00 до 15.00 — приемы терапевта, невролога, хирурга; рентген-диагностика, кабинеты профилактики и неотложной помощи, смотровой, клинико-диагностическая лаборатория.

— Городская поликлиника №4 Южно-Сахалинска — 6 января — с 9.00 до 15.00 — приемы терапевта, гинеколога, флюорография, экг; кабинеты профилактики и неотложной помощи, клинико-диагностическая лаборатория.

— Городская поликлиника №6 Южно-Сахалинска — 4 и 6 января – с 09.00 до 15.00 – приемы терапевта, педиатра, хирурга, невролога; процедурный, смотровой кабинеты, неотложной помощи, клинико-диагностическая лаборатория. 4 января – дополнительно приемы лора.

— Консультативно-диагностический центр города Южно-Сахалинска (бывшая поликлиника №1) — 4, 6 января – с 9.00 до 15.00: приемы терапевта, кабинеты неотложной помощи и профилактики, клинико-диагностическая лаборатория; 8 января – приемы терапевтов, лора, окулиста, кардиолога, невролога, хирурга, кабинеты профилактики и неотложной помощи, клинико-диагностическая лаборатория.

— Детская поликлиника Южно-Сахалинска – 4 января – с 10.00 до 13.00: консультации по профилактике хронических заболеваний и здоровому образу жизни; УЗИ щитовидной железы у подростков; консультации инструкторов — методистов ЛФК по физическим упражнениям и коррекции осанки.

В районных больницах медицинские осмотры будут организованы и для взрослых, и для детей с 09.00 до 15.00 в следующие дни:

— Долинская центральная районная больница имени Н.К. Орлова, 2 и 5 января;

— Корсаковская центральная районная больница имени Н.К. Орлова, 3 и 6 января;

— Поронайская центральная районная больница, 3 и 6 января;

— Тымовская центральная районная больница, 3 и 6 января;

— Южно-Курильская центральная районная больница, 3 и 6 января.

— Невельская центральная районная больница, 3 и 6 января;

— Охинская центральная районная больница имени Н.К. Орлова, 4 января;

— Холмская центральная районная больница, 5 января;

— Макаровская центральная районная больница, 6 и 8 января.

Приемы будут вести специалисты отделений (кабинетов) медицинской профилактики, врачи-терапевты, педиатры.

В медучреждениях в указанные даты будут работать клинико-диагностические лаборатории, смотровые и рентгенкабинеты, сообщает пресс-служба регионального минздрава.