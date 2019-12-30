В 11 районах Сахалинской области ожидаются осадки и усиление ветра

31 декабря на территории Томаринского, Холмского, Невельского, Корсаковского, Анивского, Углегорского, Долинского и Макаровского районов и городского округа город Южно-Сахалинск» прогнозируется снег (3-6 мм за 12 часов), местами сильный (7-19 мм и более за 12 часов), днем на западном побережье ветер 15-20 м/с, ночью налипание мокрого снега.

Также в Южно-Курильском и Курильском районах прогнозируются осадки (3-6 м/с за 12 часов), усиление ветра до 20-25 м/с, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.

В администрации указанных муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию.

Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий опасных и неблагоприятных природных явлений, готовы к реагированию.

Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Главное управление МЧС России по Сахалинской области, рекомендует жителям указанных районов: без особой необходимости не покидать пределы населённых пунктов.