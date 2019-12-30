С нового года возобновляется авиасообщение Охи и Ноглик с Хабаровском

С просьбой вернуть рейсы в столицу соседнего региона к губернатору области обратились жители северных районов.

С января 2020 года открывается регулярное воздушное сообщение по маршрутам: Оха – Хабаровск и Ноглики – Хабаровск.

Договор о выполнении перевозок по субсидируемым тарифам региональный минтранс заключил с авиакомпанией «Аврора».

В первом квартале 2020 года полеты с севера Сахалина будут осуществляться на воздушных судах DHC-8-400 и DHC-8-300, способных вместить от 50 до 70 пассажиров.

Самолеты из Охи в Хабаровск будут летать по понедельникам, пятницам и воскресеньям.

Стоимость билетов составит 4670 рублей. С февраля будет выполняться дополнительный рейс по средам. Рейсы из Ноглик будут осуществляться по средам и субботам.

Перелет обойдется в 4190 рублей. Единые тарифы просубсидируют за счет областного бюджета, сообщает пресс-служба регионального правительства.