Сахалинцев приглашают в праздничные дни пройти КТ легких

В новогодние каникулы у сахалинцев есть возможность пройти обследование легких методом низкодозовой компьютерной томографии.

Этот вид исследования является наиболее безопасным и при этом самым эффективным для выявления заболеваний органов дыхания, в том числе онкологических.

За 4 месяца в Сахалинской области осмотрено 3 242 человека, выявлено 105 подозрений на злокачественные новообразования.

Всем пациентам назначены дополнительные обследования и лечение.

Записаться на КТ легких в период с 4 по 8 января можно по телефону 8 (4242) 43 07 14.

Далее, в послепраздничные дни компьютерная томография легких будет проводиться в штатном режиме — по выходным, в консультативно-диагностическом центре по записи через 1300, сообщает пресс-служба регионального правительства.