В новогоднюю ночь в Южно-Сахалинске будет работать общественный транспорт

Для удобства жителей и гостей Южно-Сахалинска в новогоднюю ночь будут курсировать автобусы по маршрутам № 10, 22, 34 и 105.

Они охватят планировочные районы Хомутово, Луговое, Новоалександровск, село Дальнее, включая район новостроек, и пройдут через центральную часть города.

Автобусы № 10 с интервалом в полчаса будут следовать по маршруту: ул. Инженерная — КПП (Северный городок).

В первый рейс от ул. Инженерной автобус отправится в 22-55 и далее в 23-25, 23-55, 00-25, 00-55, 01-25, 01-55, 02-25, 02-55, 03-25, 03-55.

Отправление от КПП: 23-40, 00-10, 00-40, 01-10, 01-40, 02-10, 02-40, 03-10, 03-40.

Маршрут № 34 начнет движение от Железнодорожной больницы и проследует до ул. Авиационной.

Отправление от Железнодорожной больницы: 23-05, 23-55, 00-05, 00-35, 01-05, 01-35, 02-05, 02-35, 03-05, 03-35, 04-05. Отправление от ул. Авиационной (остановка «Магазин»): 23-50, 00-20, 00-50, 01-20, 01-50, 02-20, 02-50, 03-20, 03-50.

Автобусы № 22 в новогоднюю ночь будут ездить по кольцевому маршруту, точка отправления — железнодорожная станция «Южно-Сахалинск»: 23-00, 00-00, 01-00, 02-00, 03-00, 04-00.

В случае возникновения вопросов по общественному транспорту горожане могут обратиться по номер телефона компании «Пассажирский транспорт города Южно-Сахалинска»: 51-00-51.

Жители с. Дальнее и района новостроек смогут добраться до центра города на автобусе № 105. Отправление от 11 микрорайона (остановка «Магазин»): 00-00, 02-00, 03-10. Отправление от остановки «Земляничные холмы»: 00-35, 02-35, 03-45

Обращаем внимание, что 1 и 2 января 2020 года обслуживание всех маршрутов начнется с 8 утра.

Исключением станут маршруты № 189 и 105, которые выйдут на линию в 5-55 и 6-15 часов утра соответсвенно.

При этом заканчивать маршруты все автобусы будут по воскресному расписанию.

Начиная с 3 января 2020 года общественный транспорт областного центра начнет курсировать по стандартному дневному расписанию.

Посмотреть расписание и следить за движением автобусов можно на сайте http://bus.yuzhno-sakh.ru/.

Все вопросы, связанные с работой общественного транспорта, горожане могут задать по номеру телефона компании «Пассажирский транспорт города Южно-Сахалинска»: 51-00-51.

График работы телефонной линии 1 и 2 января: c 7.00 До 23.00. В остальные дни с 6.00 до 23.00, сообщает пресс-служба регионального парламента.