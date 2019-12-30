В преддверии Нового года жилье получили 13 детей-сирот из Южно-Сахалинска

Церемония вручения ключей молодым людям прошла сегодня. Все квартиры отремонтированы, оборудованы плитами и сантехникой.

Площадь каждой – от 28 до 42 квадратных метров.

Новоселы уже переезжают в жилье. Семья молодой мамы Алевтины Зайцевой предстоящие праздники встретит в квартире с капитальным ремонтом на улице Пограничной, в центре Южно-Сахалинска.

А в праздничные дни женщина планирует заняться расстановкой мебели.

– Я очень счастлива, что государство обеспечило нас жильем. В квартире сделан хороший ремонт, есть все необходимое.

Район очень хороший, центр города, рядом находятся детский сад и школа.

Это очень важно, потому что скоро туда пойдет наш ребенок. Большое спасибо сотрудникам отдела опеки, которые работали со мной по вопросу получения квартиры, – поделилась Алевтина.

Всего в этом году в рамках исполнения поручений Президента Владимира Путина для детей-сирот в области приобрели 154 квартиры.

На эти цели направили более полумиллиарда рублей из федерального и регионального бюджетов.

В областном центре среди детей-сирот, которые получили квартиры, двое имеют инвалидность.

Жилье им приобрели в центре города, в шаговой доступности от учреждений здравоохранения и социальной защиты, а также от места работы.

Сейчас в регионе формируют списки получателей квартир из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2020 год.

По Южно-Сахалинску в такой перечень уже включены 57 человек, сообщает пресс-служба регионального правительства.