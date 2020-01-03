Областные власти выступают против необоснованного роста тарифов в Холмском порту

Представители регионального минтранса, Холмского порта и транспортных компаний, а также контрольных и надзорных ведомств продолжают серию рабочих совещаний по вопросам организации перевозок через главные морские ворота области, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Сахалинские власти, по поручению губернатора региона Валерия Лимаренко, ранее уже озвучили руководству Холмского порта позицию о недопустимости необоснованного роста тарифов на перевозки.

Сегодня он имеет стратегическое значение для жизнеобеспечения острова – через морские ворота доставляют товары народного потребления, продовольствие и автомобили.

Круглогодичная навигация, паромно-железнодорожное сообщение обеспечивают Холмскому торговому порту первостепенное значение в транспортных связях Сахалина с другими регионами России и зарубежными странами.

В случае нарушения действующего законодательства и необоснованного повышения тарифов в порту, руководство региона намерено обратиться в правоохранительные и надзорные органы.

