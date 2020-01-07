Пострадал за доверчивость

56-летний холмчанин, вернувшись из длительной зарубежной командировки, обнаружил пропажу различного имущества из квартиры, а также исчезновения с банковских счетов 140 тысяч рублей.

В ходе последовавшей проверки сотрудники установили, что к краже причастна бывшая сожительница потерпевшего.

Как оказалось, ранее мужчина оформил на свое имя банковскую карту, которую передал в пользование подозреваемой.

Гражданка, пользуясь отъездом сожителя, подключила на данную карту услугу мобильного банкинга. А заполучив удаленный доступ ко всем счетам мужчины, тратила его деньги по своему усмотрению.

Помимо этого, пользуясь его отъездом, злоумышленница вынесла из его дома два телевизора, мебель и аппаратуру и продала их.

К приезду потерпевшего подозреваемая уехала из Холмска, а затем скрывалась и от правоохранительных органов.

В скором времени сотрудники уголовного розыска выяснили, что гражданка уехала в Южно-Сахалинск.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий она была задержана и доставлена в Холмск для дальнейшего разбирательства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ – кража, сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области.