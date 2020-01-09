Дела и планы. Что год пришедший нам готовит?

Январь. Самое время заглянуть в ближайшую перспективу. Узнать, что принесет региону наступивший год и какие новые объекты планируется возвести.

Что строим?

В наступившем году в Северо-Курильске откроется большая стройплощадка.

В рамках реализации федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016 – 2025 годы» здесь начнется строительство центральной районной больницы. На эти цели будет выделено 130 млн рублей.

Такую же сумму правительство Сахалинской области планирует вложить в еще одну строительную площадку — на острове Итуруп.

Здесь в селе Рейдово начнется строительство здания средней школы.

Объект также будет финансироваться в рамках программы развития Курильских островов.

На два года рассчитано строительство еще одного социального объекта — детского сада в селе Дальнем.

Первый колышек здесь собираются забить весной 2020 года.

Предполагается, что по завершении строительства детский сад сможет принять целых 14 групп. Это более трехсот детей — от малышей ясельного возраста до подготовишек.

Первым делом — самолеты

В конце октября минувшего года по инициативе правительства Сахалинской области на остров вернулся «Аэрофлот», практически снявший проблему пассажирских авиаперевозок в западном направлении.

Хорошая инициатива была поощрена: в конце декабря Сахалинская область получила федеральную премию за повышение транспортной доступности региона.

Проблему транспортной доступности сахалинское правительство решает не только на межрегиональных авиалиниях.

В текущем году планируется выполнить строительство посадочной площадки в Северо-Курильске (остров Парамушир).

На первом этапе здесь будет построена и огорожена грунтовая взлетно-посадочная полоса размером 805 на 40 метров, предназначенная для приема самолетов типа DHC 6-400.

Стоит сказать, что самолеты DHC 6-400 не новички в сахалинском небе. Эти машины широко использует, в частности, компания «Аврора».

Двухмоторные турбовинтовые самолеты, рассчитанные на небольшое количество пассажиров, хорошо зарекомендовали себя на внутренних авиарейсах и чувствуют себя уверенно в местных условиях.

Подстанция, еще подстанция…

Минувший год стал знаковым для островной энергетики: в Томаринском районе была сдана в эксплуатацию первая очередь Сахалинской ГРЭС-2.

Тепловая электростанция мощностью 120 МВт призвана обеспечить бесперебойное энергоснабжение районов центрального и северного Сахалина.

С вводом в строй действующих новых мощностей энергоснабжение региона отнюдь не намерено снижать свои темпы.

Реализация государственной программы по развитию электроэнергетики в Сахалинской области будет продолжена.

По итогам недавно проведенного конкурса определена компания-победитель, которой предстоит в течение ближайших двух лет заниматься строительством очередных объектов энергетики в Углегорском городском округе.

В частности, речь идет о прокладке линии электропередачи Шахтерск – Бошняково напряжением 35 кВ. Компании предстоит также построить две подстанции — «Тельновская-2» и «Лесогорская-2» – и провести реконструкцию подстанции «Бошняково».

Работы планируется начать нынешней весной.

Ассортимент плюс экология

Нынешний год обещает заметный прирост объемов сахалинской перерабатывающей промышленности. И здесь свое слово должно сказать АО «Птицефабрика «Островная».

В этом году на предприятии завершается масштабная модернизация, которая предусматривает строительство и реконструкцию бройлерного производства и яичной площадки, а также создание современной инженерной инфраструктуры.

Стоимость инвестиционного проекта составляет 4,2 млрд рублей.

Важной составляющей проекта стало строительство нового убойного цеха, а также цеха для приготовления экологически чистых кормов из собственного сырья.

Предприятие намерено использовать для этого рожь, пшеницу, бобовые растения, а также многолетние травы.

Перейти на новые производственные мощности птицефабрика «Островная» планирует в сентябре.

Это даст возможность не только заметно увеличить объем выпускаемой продукции, но и существенно разнообразить ассортимент мясных изделий.

На первых порах планируется вырабатывать ежегодно до 4 000 тонн продукции. Это охлажденное мясо птицы в ассортименте, а также копчености, колбасы, пельмени и т. п.

Еще одним сдаточным объектом 2020 года должен стать молокоперерабатывающий завод мощностью 120 тонн в сутки.

Строительством его занимается АО «Грин Агро-Сахалин». Новый объект обеспечит предприятию замкнутый цикл производства.

Из доильного зала молоко будет незамедлительно поступать в цех переработки, там очищаться, нормализироваться по жиру, пастеризоваться, охлаждаться и разливаться в пакеты.

Транспортному цеху останется лишь загрузить готовую продукцию в машины и развезти ее по торговым точкам.

«Горный воздух» желает омолодиться

В наступившем году серьезная модернизация ожидает спортивно-туристический комплекс (СТК) «Горный воздух».

На эти цели региональный бюджет готов выделить 1,5 млрд рублей. Средства пойдут прежде всего на объекты электроснабжения канатной дороги и строительство автомобильного подъезда к подъемникам.

Будет благоустроена также автомобильная парковка на 515 мест рядом со станцией СТК. Работы включают в себя покрытие площадки асфальтобетоном и обустройство системы освещения.

В течение года будут выполнены работы по инженерной защите трасс на южном склоне горы Красной и введен в эксплуатацию блок механизации для парка техники, необходимой для обслуживания горнолыжного комплекса.

Запланировано также начать работы по проектированию канатной дороги на северном склоне горы Острой.

Остается добавить, что в текущем году в СТК «Горный воздух» планируют приступить ко второму этапу модернизации системы снегообразования (первый этап был завершен в 2019 году).

Обновленная система будет обслуживать северный склон горы Большевик и гору Красную.

Сергей ЧЕВГУН.