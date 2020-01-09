Девчата, ау! Как сложилась судьба островитянок?

Автор этого снимка столичный фотограф и журналист Виктория Ивлева разрешила использовать его для поиска девчонок, что улыбаются нам из далекого 1982 года.

Этот год автор указала в комментариях к фото, размещенного в ее аккаунте в Фейсбуке. Там же указано и место действия – остров Сахалин. Точнее – название города или села – Виктория уже не помнит.

Года три назад фотографию печатала в своем паблике одна сахалинская районка с просьбой к читателям, если кто-то вдруг узнает кого-то из этого жизнерадостного квартета, сообщить человеку, что его ищут.

Зачем? Стало любопытно, как сложилась судьба островитянок. Захотелось написать об этом. Но тогда никто не откликнулся.

По приблизительным подсчетам, подружкам сейчас в районе пятидесяти.

Кем стали, где живут, помнят ли историю этого снимка и как позировали столичной тете с фотоаппаратом?

Вполне возможно, что жительницы островного региона давно перебрались на материк.

Интервью с любой из участниц той далекой фотосессии (если таковые найдутся и согласятся) появится на страницах «Советского Сахалина».

Если получится кого-то отыскать, то только с вашей помощью, дорогие читатели. Спасибо заранее всем, кто попытается помочь.

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