Футбольная зона «Восток» остается

Исполком Российского футбольного союза (РФС) не утвердил изменения в первенстве Олимп-Профессиональной футбольной лиги (Олимп-ПФЛ), касающиеся сокращения количества групп в турнире.

Об этом по итогам заседания на пресс-конференции рассказал президент РФС Александр Дюков.

«Решение не принято, так как детально не были проработаны моменты сделанного предложения, хотя как направление оно заслуживает рассмотрения.

Клубы должны играть больше, мы имеем интеграцию дальневосточных клубов в устойчивую систему европейской части игр, европейской части России, с которой сохраняется связь.

Принято решение создать комиссию РФС, которая займется реформой ПФЛ, чтобы вынести соответствующее решение.

Есть недоработка в плане логистики клубов на такие дальние расстояния, и очень много вопросов, оставшихся без ответа», – сказал Дюков.

Общее собрание ПФЛ на своем заседании в начале декабря единогласно утвердило изменения.

Речь идет о сокращении количества групп с пяти до четырех. Группу «Восток», которую составляли клубы Сибири и Дальнего Востока, намеревались упразднить.

В ней выступают шесть команд, в том числе «Сахалин». По две команды из этой группы с сезона-2020/21 хотели добавить в группы «Запад», «Центр» и «Урал-Приволжье».

(ТАСС).