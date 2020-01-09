Мэру Южный нравится. Пресс-конференция градоначальника

Как уже сообщалось, накануне Нового года мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин провел пресс-конференцию.

Мэру дважды задавали вопрос: считает ли он Южный красивым?

Отвечая, Надсадин как бы ушел от прямой оценки, объяснив, что она будет субъективной.

Вот, например, одному нравится эта девушка, а другому нет. Но далее мэр рассказал, что для городов существуют и объективные оценки.

Для определения их комфортности, например, приняты критерии, в которых 36 пунктов. Каждый пункт оценивается в 10 баллов.

Согласно методике город считается комфортным, если набрал 180 баллов и больше. Южно-Сахалинск входит в лигу с населением от 200 до 500 тыс. человек и до комфортного города недотягивает, у него только 157 баллов.

Между тем Долинск, входящий в другую лигу, имеет 185 баллов, хотя Южный бесспорно более благоустроен, чем Долинск.

Но в критериях есть, например, такой показатель, как количество людей, вовлеченных в принятие решений о городской среде в электронной форме. Как это можно объективно посчитать – вопрос.

Но Южному есть к чему стремиться.

Однако существует и внешнее интуитивное восприятие города, заметил мэр. И здесь нужно принимать во внимание, как Южно-Сахалинск строился. А возводился он как рабочая слободка с деловым центром, спальными микрорайонами и предприятиями на окраинах.

Дома строились типовые, не было общественных пространств.

В Южно-Сахалинске к сегодняшнему дню многое изменилось.

Построены красивые здания, облагорожен парк – изюминка города, разбито 15 скверов.

Чтобы сделать Южный красивым, причесанным, аккуратным, комфортным, нужно сформировать его дизайн-код, рассказал мэр и сообщил, что уже проведен конкурс, и дизайн-кодом будет заниматься московская компания.

Специалисты разработают требования, критерии архитектурно-планировочных решений.

Мэр так и не назвал Южный красивым, он сказал: «Конечно же, мне Южно-Сахалинск нравится».

Следующий вопрос о том, чего, на взгляд мэра, не хватает Южному, если посмотреть на него глазами туриста, тоже потребовал оценки города.

Сергей Надсадин напомнил журналистам, что Южно-Сахалинск – город для 200 тыс. жителей, и сравнивать его с мегаполисами некорректно.

Для города с 200-тысячным населением, по оценке мэра, сервисная служба в Южном развита хорошо, по некоторым позициям она даже превосходит нормативы.

Например, в Южно-Сахалинске 520 объектов общественного питания на 21 тыс. посадочных мест. В том числе 200 кафе, 41 ресторан, 36 баров…

В Южном 47 гостиниц на 1619 номеров, единовременно в них могут разместиться три тысячи гостей. Но для больших мероприятий вроде «Детей Азии» и «WorldSkills» их явно недостаточно, однако сейчас строятся новые гостиницы.

В городе неплохо обстоят дела с транспортом. Заменили старые автобусы, разработали новые маршруты, все делается для того, чтобы услуга была качественной.

Есть много такси. Можно говорить о качестве этого сервиса, однако такси легко заказать, недолго дожидаться.

Южный располагает большими торговыми центрами, внушительным количеством спортивных объектов, которые будут строиться и дальше.

Например, в восточной зоне города появятся велопарк, легкоатлетический манеж, центры бокса и восточных единоборств.

Много всего, но достаточно ли? На взгляд мэра, в Южном маловато объектов культуры. Когда администрация будет работать над новым генпланом города, рассчитанным до 2035 года, будут учтены эти моменты и пожелания горожан.

Мэра спросили об итогах ремонта, реконструкции городских дорог и качестве их содержания.

О беспрецедентных объемах дорожного строительства в Южном наша газета рассказывала не единожды, повторять общеизвестные факты и цифры не будем, но на качестве содержания остановиться стоит.

Напомню, что пресс-конференция состоялась после страшного гололеда, случившегося в городе после дождя.

Мэр признал, что случился сбой, и сказал, что выводы по той ситуации сделаны. А вот что касается уборки снега, то к нам даже едут из других регионов Дальнего Востока за опытом.

Ни в каких снежных областях и краях так тщательно, как у нас, снег не убирают, заметил Сергей Надсадин. В Японии, например, оставляют дорожные накаты.

А в Южно-Сахалинске требования к расчистке дорог завышенные, у нас скребут до асфальта. И горожане к этому привыкли.

По просьбе журналистов мэр рассказал о темпах строительства жилья.

В Южно-Сахалинске в 2019 году было возведено более 200 тыс. квадратных метров жилья, то есть по 1 «квадрату» на каждого жителя. Это статистика высокого уровня.

Сейчас разрабатывается программа строительства жилья на пять лет. Можно было бы снести дома в центре города и построить новые, но это сложно, долго и дорого.

Поэтому под строительство подобрали инвестиционные площадки на юге и севере города. За пять лет на них можно возвести около 1 млн квадратных метров.

Треть жилья будет строиться по социальным программам на государственные и муниципальные деньги. Другая треть – с участием госсубсидий. Остальное жилье будет коммерческим. Интерес со стороны инвесторов есть, сказал мэр.

Наверное, потому, что приближался праздник, очень уж неудобных вопросов мэру не задавали. А может, их и не было? Все же Южно-Сахалинск стремительно хорошеет.

Наталья Петрова.