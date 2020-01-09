Между Ураном и Юпитером. Наш гороскоп

Итак, Желтая Хрюша подалась на заслуженный отдых, и ее место заняла Белая Металлическая Крыса. С ней мы и вступили в 2020-й.

Правда, китайцы утверждают, что по восточному календарю год Крысы начнется лишь 25 января, но это они так шутят.

На второй Новый год у большинства россиян просто-напросто не хватит наличных средств, поэтому 1 января мы и ограничимся.

Крыса — личность подвижная, любит удивлять окружающих всякого рода сюрпризами. Не обойдется без них и нынешний год.

По сообщениям официальных источников, российские компании планируют повысить зарплаты своим сотрудникам в среднем на 10 процентов.

Так что у сахалинцев появится реальная возможность поправить свои финансовые дела уже в обозримом будущем.

Столь щедрый жест со стороны работодателей может кому-то показаться маловероятным, но здесь уж приходится верить гороскопу.

Тем более что весной Меркурий собирается соединиться с Ураном, а это верный знак грядущей раздачи бонусов и плюшек.

Здесь главное, чтобы Меркурий не перепутал Уран с Юпитером, иначе надбавка к зарплате может легко превратиться в неожиданную командировку.

Например, туда, куда Макар телят не гонял. Впрочем, с развитием транспортной доступности региона вышеозначенный Макар для сахалинцев уже не актуален.

Согласно восточному календарю, год Крысы практически означает то же самое, что и год перемен. Это время авантюристов в лучшем значении этого слова.

Неудивительно, что в предстоящие 12 месяцев многих из нас ждут новые возможности и открытия.

Одни смогут начать новый проект, другие найти привлекательную работу, а у третьих появится возможность взглянуть на окружающую жизнь под другим углом — например, отправиться в путешествие по России или даже за рубеж.

Главное – не забыть вернуться, а уж Белая Крыса постарается сделать все, чтобы вам в поездке не было скучно.

В мае – июне Крыса щедро обещает всем нам невиданный всплеск творческой энергии. Это хорошее время для планирования важных дел: можно быть уверенным, что все они будут решены наилучшим образом.

А вот в середине лета ситуация заметно изменится. Солнце займет свое место напротив Юпитера, Сатурна и Плутона, и это будет означать начало великого противостояния.

Причем совершенно неважно, кто именно будет вам противостоять — начальник, супруга (супруг) или налоговый инспектор. Потребуются определенные усилия, чтобы разрешить ситуацию наилучшим образом.

Зато осень пройдет относительно спокойно. Можно будет расслабиться и съездить куда-нибудь на природу, причем с пользой для дела: например, набрать грибов или ягод.

С витаминами любой год приятный!

Ну а если вдруг что-то пойдет не так, не стоит переживать: даже Металлическая Крыса иногда ошибается.

Здесь главное – не впадать в панику, а постараться исправить ситуацию. На гороскоп надейся, а сам не плошай! Остальное приложится.

Игорь КАЛИНИН.