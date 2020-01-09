Нововведения в новом году

- МРОТ поднят на 7,5 проц., до 12130 рублей.
- Новый налоговый режим для самозанятых начал действовать еще в 19 субъектах РФ, совокупно теперь на 23 территориях.
- Декретные выплаты увеличены до 322 тыс. рублей, размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет – до 28 тыс. рублей.
- Стартовала программа «Земский учитель» по выплатам педагогам на селе 1 млн рублей.
- Пенсия по старости проиндексирована на 6,6 проц. для 31 млн неработающих.
- Размер материнского капитала проиндексирован на 3,8 проц., до 466,6 тыс. рублей.
- Ввоз иностранных гражданских самолетов освобожден от НДС.
- Начали действовать повышенные cтавки утилизационного сбора на автомобили.
- Начали действовать новые акцизы на виноград и виноматериалы.
- Повышена ставка акциза на табачные изделия.
- Начали действовать акцизы на электронные устройства нагревания табака.
- Минпромторг возобновил программы льготного автокредитования.
- Снижена ставка НДПИ при разработке месторождений редких металлов.
- Центробанк начал взимать с банков комиссию за использование системы быстрых платежей – перевод денег по номеру телефона.
- Повышены минимальные розничные цены на крепкий алкоголь.
- Вступил в силу закон об электронных трудовых книжках.
- Вступил в силу закон о стимулирующих выплатах врачам за раннее выявление у пациентов онкоболезней.
- Снижен порог беспошлинного ввоза покупок из зарубежных интернет-магазинов с 500 до 200 евро.
(ТАСС).