Нововведения в новом году

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  • МРОТ поднят на 7,5 проц., до 12130 рублей.
  • Новый налоговый режим для самозанятых начал действовать еще в 19 субъектах РФ, совокупно теперь на 23 территориях.
  • Декретные выплаты увеличены до 322 тыс. рублей, размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет – до 28 тыс. рублей.
  • Стартовала программа «Земский учитель» по выплатам педагогам на селе 1 млн рублей.
  • Пенсия по старости проиндексирована на 6,6 проц. для 31 млн неработающих.
  • Размер материнского капитала проиндексирован на 3,8 проц., до 466,6 тыс. рублей.
  • Ввоз иностранных гражданских самолетов освобожден от НДС.
  • Начали действовать повышенные cтавки утилизационного сбора на автомобили.
  • Начали действовать новые акцизы на виноград и виноматериалы.
  • Повышена ставка акциза на табачные изделия.
  • Начали действовать акцизы на электронные устройства нагревания табака.
  • Минпромторг возобновил программы льготного автокредитования.
  • Снижена ставка НДПИ при разработке месторождений редких металлов.
  • Центробанк начал взимать с банков комиссию за использование системы быстрых платежей – перевод денег по номеру телефона.
  • Повышены минимальные розничные цены на крепкий алкоголь.
  • Вступил в силу закон об электронных трудовых книжках.
  • Вступил в силу закон о стимулирующих выплатах врачам за раннее выявление у пациентов онкоболезней.
  • Снижен порог беспошлинного ввоза покупок из зарубежных интернет-магазинов с 500 до 200 евро.

(ТАСС).

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