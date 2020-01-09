Роснефть вновь подняла цены на моторное топливо

В последнюю декабрьскую неделю Роснефть преподнесла островным автомобилистам новогодний «подарок» – повысила цены на все марки топлива на 40 копеек за литр.

Теперь на АЗС компании в Южно-Сахалинске бензин Аи-92 стоит 45 рублей 15 копеек за литр, Аи-95 – 46 рублей 75 копеек, Аи-98 – 50 рублей 80 копеек, солярка – 52 рубля 75 копеек.

За год цены поднимались несколько раз. По сравнению с концом 2018-го стоимость литра Аи-92 возросла на 2 рубля 5 копеек, Аи-95 – на 2 рубля 15 копеек, Аи-98 – на 2 рубля 20 копеек, дизтоплива – на 2 рубля 95 копеек.

В процентах это составило: Аи-92 – 4,54 проц.; Аи-95 – 4,59 проц.; Аи-98 – 4,33 проц.; дизтопливо – 5,59 проц.

Напомним, согласно действующему с 1 апреля 2019-го продленному соглашению между федеральным правительством и нефтяными компаниями о сдерживании роста розничных цен на топливо и заморозке мелкооптовых, в минувшем году рост цен был заложен лишь на уровень инфляции (4,7 проц.), спрогнозированный Центробанком РФ, и не должен был ежемесячно превышать уровень в 0,4 проц.

В первые месяцы 2019-го Роснефть поднимала цены на АЗС в Южно-Сахалинске на 0,50 – 0,56 проц. в зависимости от марки. Двойное повышение на три марки бензина в мае составило 1 – 1,16 проц. Предпоследнее повышение было в ноябре.

В целом показатели не дотягивали до прогнозируемой инфляции 4,7 проц. И вот, видимо, на финише года компания решила подогнать цифры.

И это получилось. Все три марки бензина уложились в необходимом пределе, только дизтопливо «подкачало» – выросло в цене на 5,59 проц. вместо 4,7.

Вроде бы все ничего. Роснефть выполнила договоренность с правительством. Ну, почти выполнила. За дизтопливо ее не будут бить.

Но есть вопрос. Фактическая инфляция-то оказалась ниже прогнозируемой – 3 проц. В последние месяцы чиновники сообщали об этом как о большой победе.

И в Роснефти знали о ситуации. Но на исходе года решили взять свое. Конечно, за счет автомобилистов. А что, договор с властями насчет 4,7 проц. дороже денег. И здесь нет ничего личного. Только бизнес.

Что будет с ценами дальше? Эксперты Центра исследований проблем реальной экономики считают: цены на топливо в 2020-м будут стабильны, а их рост не превысит уровень инфляции.

Вице-премьер Дмитрий Козак, курирующий ТЭК России, не видит оснований для существенного роста стоимости бензина.

По его словам, цены на бензин в стране выросли в среднем на 3 проц., на дизельное топливо – на 3,5 проц. (в Южно-Сахалинске на АЗС Роснефти соответственно на 4,33 – 4,54 и 5,59 проц. – Прим. редакции).

Глава минэнерго Александр Новак уверен, что рисков повышения цен на бензин и солярку на внутреннем рынке нет даже при резком росте цен на нефть.

Правительство выработало надежные механизмы ценового регулирования на рынке топлива, которые успешно работают.

Николай ПРАСОЛОВ.