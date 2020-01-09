Сахалинские власти решают вопрос транспортного сообщения с северными Курилами в 2020 году

В ближайшие дни будет возобновлено вертолетное сообщение между Парамуширом и Камчаткой, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Планируется продлить договор о субсидировании пассажирских перевозок на этом направлении.
– Работа по организации транспортной связи с северными Курилами вышла на завершающую стадию, достигнут ряд договоренностей с перевозчиками.
Сейчас следует урегулировать вопрос по тарифам на рейсы вертолетов.
При необходимости специалисты сахалинского минтранса отправятся на Камчатку, чтобы ускорить процесс, – отметил и. о. министра транспорта и дорожного хозяйства области Валерий Спиченко.
Курильчане, желающие добраться до Камчатки или наоборот – с полуострова на Парамушир, также смогут воспользоваться услугами морского транспорта.
На эту линию встает грузопассажирское судно «Василий Завойко».
Теплоход может одновременно перевозить 34 пассажиров и около 150 тонн груза.
Он временно придет на смену «Гипанису», который до апреля будет находиться на плановом ремонте.