За огородом бузина с щебечущим «листком». В фотообъективе – юрок (вьюрок)

Октябрь. У садоводов забот-хлопот полный огород. Надо срочно что-то на своем земельном участке перекопать, посадить, обрезать, подвязать…
Иногда я доставляю себе такое удовольствие. Работа на огороде – это такое же общение с природой и… с самим собой.
Спокойное солнечное первоморозное утро располагает к думам, планам, мыслям…
Копошусь возле огромного колючего куста крыжовника. Пытаюсь его обхватить и подвязать, но этот «зеленый монстр», одичавший представитель флоры, упорно сопротивляется и не поддается обвязыванию.
Я, мысленно ругаясь, не отступаю, продолжаю свою затею. Острые шипы впиваются в ладони сквозь плотные перчатки. Кончики веток, срываясь от обхвата, больно бьют по лицу.
Злюсь, но вновь собираю ветки в колючий пучок. Пытаюсь обвести шнур вокруг куста…
Мне кажется, что за мной кто-то пристально наблюдает. Прямо передо мной из зарослей бузины за оградой раздается негромкое скрипучее щебетание и резкое: «чжжж».
Настораживаюсь: что за чудо пернатое объявилось тут?
Всматриваюсь в заогородные заросли. Вроде бы никакой живой души. Вновь раздается голос птахи.
Ориентируюсь на звук. И… то, что я считал осенним желто-бурым листом, оказалось небольшой желтогрудой птахой.
Птичка с явным любопытством и нескрываемым интересом наблюдает за моим поединком с кустом крыжовника. И не улетает.
В нескольких шагах от меня в сторонке на скамеечке лежит кофр с фотоаппаратом. На корточках, бочком, не отрывая глаз от пернатой гостьи, передвигаюсь к аппаратуре.
Осторожно, не делая резких и лишних движений, тем же способом возвращаюсь с кофром на исходную позицию. Птичка повернулась ко мне спинкой и, судя по всему, собралась улетать.
Но вдруг соскочила на растерявшую листву ветку бузины и, заметив мои манипуляции, слегка наклонив головку, с еще большим интересом стала наблюдать за мной с хриплым щебетанием.
Спрятавшись за кустом крыжовника, готовлю и настраиваю фотоаппарат. Птаха вытянула шею, пытаясь разглядеть, чего это я там затих. В какой-то миг вскидываю и прицеливаю объектив.
Съемка пошла, кадр за кадром. От такого поворота событий птичка опешила. Не сразу сообразила, что умеет летать.
Перепрыгивает с ветки на ветку. Вспархивает и с возмущенным своим «тчи-тчи-тчи» растворяется в дебрях близлежащего леса…
Позже, рассматривая снимки, я замечу ее изумленный взгляд от неожиданной фотосессии без ее согласия.
Александр Никитин, с. Весточка.
Юрок – певчая птица, похожая на воробья и зяблика. Считается одной из наиболее красивых вьюрковых птиц.
Она меняет окраску оперения в зависимости от сезона. Ареал ее обитания широк: от Мурманска до Камчатки.
Селится юрок в хвойно-лиственных лесах, осенью залетает в огороды и сады, где кормится семенами трав, ягодами рябины.
Зимует в бесснежных и малоснежных регионах, главным образом на востоке Азии, на Ближнем Востоке, иногда в степной зоне юга России.