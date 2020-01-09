За огородом бузина с щебечущим «листком». В фотообъективе – юрок (вьюрок)

Октябрь. У садоводов забот-хлопот полный огород. Надо срочно что-то на своем земельном участке перекопать, посадить, обрезать, подвязать…

Иногда я доставляю себе такое удовольствие. Работа на огороде – это такое же общение с природой и… с самим собой.

Спокойное солнечное первоморозное утро располагает к думам, планам, мыслям…

Копошусь возле огромного колючего куста крыжовника. Пытаюсь его обхватить и подвязать, но этот «зеленый монстр», одичавший представитель флоры, упорно сопротивляется и не поддается обвязыванию.

Я, мысленно ругаясь, не отступаю, продолжаю свою затею. Острые шипы впиваются в ладони сквозь плотные перчатки. Кончики веток, срываясь от обхвата, больно бьют по лицу.

Злюсь, но вновь собираю ветки в колючий пучок. Пытаюсь обвести шнур вокруг куста…

Мне кажется, что за мной кто-то пристально наблюдает. Прямо передо мной из зарослей бузины за оградой раздается негромкое скрипучее щебетание и резкое: «чжжж».

Настораживаюсь: что за чудо пернатое объявилось тут?

Всматриваюсь в заогородные заросли. Вроде бы никакой живой души. Вновь раздается голос птахи.

Ориентируюсь на звук. И… то, что я считал осенним желто-бурым листом, оказалось небольшой желтогрудой птахой.

Птичка с явным любопытством и нескрываемым интересом наблюдает за моим поединком с кустом крыжовника. И не улетает.

В нескольких шагах от меня в сторонке на скамеечке лежит кофр с фотоаппаратом. На корточках, бочком, не отрывая глаз от пернатой гостьи, передвигаюсь к аппаратуре.

Осторожно, не делая резких и лишних движений, тем же способом возвращаюсь с кофром на исходную позицию. Птичка повернулась ко мне спинкой и, судя по всему, собралась улетать.

Но вдруг соскочила на растерявшую листву ветку бузины и, заметив мои манипуляции, слегка наклонив головку, с еще большим интересом стала наблюдать за мной с хриплым щебетанием.

Спрятавшись за кустом крыжовника, готовлю и настраиваю фотоаппарат. Птаха вытянула шею, пытаясь разглядеть, чего это я там затих. В какой-то миг вскидываю и прицеливаю объектив.

Съемка пошла, кадр за кадром. От такого поворота событий птичка опешила. Не сразу сообразила, что умеет летать.

Перепрыгивает с ветки на ветку. Вспархивает и с возмущенным своим «тчи-тчи-тчи» растворяется в дебрях близлежащего леса…

Позже, рассматривая снимки, я замечу ее изумленный взгляд от неожиданной фотосессии без ее согласия.

Александр Никитин, с. Весточка.

Юрок – певчая птица, похожая на воробья и зяблика. Считается одной из наиболее красивых вьюрковых птиц.

Она меняет окраску оперения в зависимости от сезона. Ареал ее обитания широк: от Мурманска до Камчатки.

Селится юрок в хвойно-лиственных лесах, осенью залетает в огороды и сады, где кормится семенами трав, ягодами рябины.

Зимует в бесснежных и малоснежных регионах, главным образом на востоке Азии, на Ближнем Востоке, иногда в степной зоне юга России.