Сахалинские рыбопромышленники сохраняют цены на свежую навагу на уровне прошлого года

Отпускные цены (70-80 рублей за килограмм) заморозили два островных рыбодобывающих предприятия – поронайский СПК «РК Дружба» и макаровский ООО «Рыбак».

На ярмарках приобрести навагу от этих компаний можно будет с минимальной торговой наценкой, сообщает пресс-служба регионального правительства.

– В преддверии путины агентство по рыболовству Сахалинской области провело переговоры с рыбопромышленными предприятиями о поставках наваги с минимальной наценкой для сахалинцев и курильчан.

Несмотря на повышение цен на топливо и энергоносители, рекомендации областного правительства приняты во внимание, и стоимость рыбной продукции сохранена на уровне прошлого года, – сообщил руководитель областного агентства по рыболовству Иван Радченко.

В Южно-Сахалинске поставленная рыбколхозом «Дружба» навага, будет продаваться в ближайшую пятницу, 17 января, на территории ярмарки у «Дома торговли» по 80 рублей за килограмм.

В Поронайске компания реализовывает навагу через сеть собственных магазинов по цене 75 рублей.

Первая партия наваги от ООО «Рыбак» для жителей областной столицы будет доставлена в город в ближайшие дни. Приобрести ее можно будет на ярмарках у рынка «Техник» и у «Дома Торговли».