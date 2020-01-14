В сети сахалинских полицейских попал сутенер

В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержан 54-летний, ранее неоднократно судимый южносахалинец.

Установлено, что гражданин организовал для нескольких местных жительниц необычный способ заработка — оказание интимных услуг заинтересованным лицам.

Он размещал в сети Интернет соответствующие объявления, искал «клиентов» и даже в отдельных случаях выделял свое жилище для оказания услуг.

В ходе обыска в квартире подозреваемого оперативники изъяли более 30 мобильных телефонов с сим-картами, которые указывались в объявлениях.

Кроме этого, при дальнейшем обследовании жилища сотрудники полицейские обнаружили три ноутбука и тетради с записями адресов клиентов, расценки, а также «черная бухгалтерия».

По данному факту отделом дознания УМВД России по городу Южно-Сахалинску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 241 Уголовного кодекса РФ — организация занятия проституцией.

Максимальное наказание по данной статье составляет до 5 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области.