Цены на сахалинское молоко остаются стабильными

Изменений стоимости продукции под брендом «Утро Родины» от молочного комбината «Южно-Сахалинский»нет, – к такому выводу пришли сотрудники регионального министерства торговли и продовольствия, собрав данные по всем районам Сахалина и Курил.

Поводом для сбора информации стали публикации в социальных сетях и средствах массовой информации.

Там появились фотографии, сделанные в одном из магазинов областного центра. На снимке – пастеризованное молоко «Утро Родины» в тетрапакете с завинчивающейся крышкой.

Ниже ценник – 104 рубля. Был сделан вывод, что рост цен на молоко после Нового года достиг 70 процентов, так как еще совсем недавно в этом магазине данный продукт стоил всего 54 рубля.

Губернатор региона Валерий Лимаренко поручил разобраться в ситуации.

– Первым делом мы внимательно изучили снимок, опубликованный в СМИ и социальных сетях, – рассказала министр торговли и продовольствия Сахалинской области Инна Павленко.

– И выяснили, что произошла путаница. На фото — молоко пастеризованное «Утро Родины» с содержанием жира 2,5%, срок годности 5 суток.

А ценник под ним относится к молоку ТБА (Тетра Брик Ассептик) с содержанием жира 4%, срок годности – 6 месяцев. Этот продукт производится по технологии, отличной от пастеризации.

Она более затратная, используется более дорогое оборудование и уникальная упаковка. Отсюда иные затраты на производство и, соответственно, другая отпускная цена.

Как отметила министр, молочный комбинат «Южно-Сахалинский» и сегодня отпускает оптовикам молоко с содержанием жира 2,5% по 57 рублей за литр, молоко длительного хранения жирностью 4% – по 83 рубля. Отпускная цена на продукцию комбината не меняется.

– Я через день покупаю по литру молока местного производства в разных магазинах, — рассказал пенсионер из Южно-Сахалинска Андрей Суханов.

– Цена везде примерно одинаковая, разброс в несколько рублей. И она давно уже не увеличивается.

– У нас литр молока со сроком хранения в пять суток стоит 71-72 рубля, – поделилась жительница села Тымовского Ирина Федосеева. – С прошлого года ничего не изменилось.

По сведениям областного торгового ведомства, в Невельском районе за литр молока пастеризованного «Утро Родины» (содержание жира 2,5%, срок годности 5 суток) просят от 63 до 69 рублей.

В Смирныховском- повышение цен также не отмечено, цена молока – 66 — 69 рублей. Выше цены в самых отдаленных муниципальных образованиях.

Например, в Охинском районе от 72 до 75 рублей. В социальных магазинах Курильского района – от 83 до 88 рублей.

В целом ситуация с ценами на продукцию сахалинских производителей остается стабильной, считают в областном министерстве торговли и продовольствия.

Это подтверждает и официальный орган статистики. Его региональное подразделение не фиксирует повышение цен по отношению к декабрю прошлого года, сообщает пресс-служба правительства области.