Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) пополнился в 2019 году сведениями о границах более 8,7 тыс. населенных пунктов.

Количество данных о границах за год увеличилось на 25 проц. – с 35,2 тыс. до 44 тыс. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной кадастровой палаты.

Среди наиболее интересных названий населенных пунктов, границы которых включены в ЕГРН в 2019 году, – деревни Горячка в Саратовской области, Негодяйка в Ярославской и Кислое в Тюменской области.

По информации ведомства, в 2019 году реестр недвижимости пополнили границы таких населенных пунктов, как деревня Непременная Лудзя в республике Удмуртия, села Сестры, Колено в Саратовской области, деревня Барабан в Пермском крае, село Передняя Бырка в Забайкальском крае, деревня Красивая в Тюменской области.

В Ярославской области официально обрели границы деревни Выдры, Гологузово, Черный Враг и Красный Слон, Верхний Жар и Нижний Жар. В Белгородской области – хутора Роскошный и Ездоцкий.

«Наполнение госреестра недвижимости сведениями о границах населенных пунктов напрямую зависит от работы региональных администраций.

Именно они, согласно законодательству, инициируют работу по установлению точных границ и направляют данные о них в кадастровую палату», – приводятся в сообщении слова замглавы ведомства Марины Семеновой.

Правительству РФ и регионам поручено до 2021 года завершить работу по установлению границ субъектов и населенных пунктов.

Всего в стране 155,7 тыс. населенных пунктов. Ожидается, что внесение сведений о них в ЕГРН позволит упростить постановку участков на кадастровый учет, регистрацию прав, снизить число имущественных споров между правообладателями и эффективно вовлекать земли в оборот.

(ТАСС).