На Сахалине пресечена деятельность нелегальной стоматологии

Сотрудниками отдела организации применения административного законодательства УМВД России по Сахалинской области пресечена деятельность подпольной стоматологии.

Установлено, что медицинские услуги осуществлял гражданин Китая, который недавно прибыл на Сахалин вместе со своими двумя знакомыми.

Сам нелегальный кабинет находился в одном из частных домов по улице Новая. Одну из комнат иностранцы переоборудовали под стоматологический кабинет, а в другой проживали.

При этом непосредственный «стоматолог» плохо владел русским языком, поэтому при общении с клиентами двое его знакомых выступали в роли переводчика и ассистента.

Также в их обязанности входили поиски клиентов и прием телефонных звонков.

В результате проверки выяснилось иностранцы прибыли в Россию по коммерческой визе, и не имели права осуществлять на территории страны трудовую деятельность.

Помимо этого, оказалось, что так называемый доктор оказывал стоматологические услуги, даже не имея медицинского образования.

Нормы санитарии в нелегальном кабинете не соблюдались: инструменты находились в нестерильных местах хранения, использованные расходные материалы не утилизировались должным образом и находились вместе с неиспользованными.

По вышеописанному факту возбуждено административное производство по части 2 статьи 14.1 КоАП РФ — осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии), сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области.