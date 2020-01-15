Островные маяки на мысах Жонкиер и Анива капитально отремонтируют

На рабочей встрече губернатора Валерия Лимаренко с министром обороны РФ Сергеем Шойгу обсуждались итоги реализации соглашения, которое было заключено в марте 2019 года.

Тогда была достигнута договоренность о передаче в собственность региона 38 земельных участков кадастровой стоимостью 18 миллиардов рублей.

Меньше чем за год области уже перешло 6 участков в Южно-Сахалинске, Корсаковском и Курильском районах.

На финальной стадии передача более 700 гектаров на территории аэродрома «Пушистый».

Здесь планируется возвести парк «Патриот» с полосой препятствий, партизанской деревней, городком для пейнтбола и стрелковым тиром.

На одном из южно-сахалинских участков – на улице Украинской – уже ведется строительство нового военного госпиталя на 150 коек.

– В собственность области переходит жилищный фонд военных городков. В этих микрорайонах проводится капитальный ремонт домов и дворов, развивается инфраструктура.

Правительство региона уделяет этим вопросам особое внимание, – отметил министр обороны.

– Земли передаются для возведения жилья и социальных объектов – медицинских учреждений, школ, детских садов.

Один из самых важных вопросов – обеспечение жителей области комфортным и качественным жильем. Кроме того, в минувшем году мы предоставили 68 квартир военных, для проходящих службу на Сахалине и Курилах.

А всего за пять лет правительство области планирует предоставить военнослужащим не менее 550 квартир, – добавил губернатор островного региона.

Во время встречи Валерий Лимаренко и Сергей Шойгу наметили основные направления работы в 2020 году.

В частности, продолжится передача земель, в том числе в центре Южно-Сахалинска. Здесь будут строиться крупные объекты социальной, культурной и спортивной инфраструктуры.

Также была достигнута договоренность о совместном использовании портовых сооружений, которые находятся в ведении Министерства обороны РФ.

Кроме того, удалось принципиально решить вопрос об островных маяках на мысах Жонкиер и Анива.

Объекты капитально отремонтируют. А в первом квартале 2020 года будет подписано соглашение, благодаря которому установят режим доступа туристов на маяки.

С этим вопросом к губернатору неоднократно обращались сахалинцы и путешественники из других регионов и стран, сообщает пресс-служба регионального правительства.