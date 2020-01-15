Региональное министерство финансов возглавила Ольга Лопатина в статусе исполняющей обязанности

Прежний руководитель ведомства – Анна Харченко — переходит на работу в правительство Приморского края, передав бразды правления совему заместителю Лопатиной.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко принял отставку министра финансов и поблагодарил ее за сотрудничество.

Она возглавляла региональное министерство с 2016 года. Под руководством Анны Харченко был сформирован бюджет островного региона на 2020-2022 годы, определены основные направления и приоритеты бюджетной политики на трехлетний период.

– Я благодарна губернатору области за совместную эффективную работу.

За последний год мы успели сделать многое: бюджет Сахалинской области отличается выраженной социальной направленностью, значительные средства идут на развитие здравоохранения, строительство новых школ, социальных объектов, в области беспрецедентное количество мер социальной поддержки.

Уверена, что команда Валерия Игоревича продолжит успешное движение вперед, на которое будут равняться другие регионы, – отметила Анна Харченко.

Ольга Лопатина проработала в министерстве финансов около 20 лет.

В последние годы занимала должность заместителя министра.

Коллеги отзываются о ней, как о грамотном специалисте и о профессионале своего дела, сообщает пресс-служба регионального правительства.