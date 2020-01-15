Сахалин запросил федеральные средства на строительство взлетно-посадочной полосы в Южно-Сахалинске

В ходе рабочей встречи с заместителем председателя правительства РФ Максимом Акимовым губернатор Валерий Лимаренко обратился к зампреду с просьбой включить строительство новой ВПП в аэропорту областной столицы в «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года» и выделить на этот объект федеральные средства, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В ответ Максим Акимов, который курирует вопросы транспорта и цифровизации, дал поручение профильным федеральным органам исполнительной власти проработать данный вопрос совместно с аналитическим центром при Правительстве РФ.

В ближайшее время эту тему рассмотрят на проектном комитете по транспорту.

– На Сахалине сейчас многое делается для развития авиасообщения, модернизируется аэропортовая инфраструктура, привлекаются перевозчики.

Аэропорт в Южно-Сахалинске – единственный в регионе способен принимать и обслуживать все типы воздушных судов, поэтому развивать его необходимо, – отметил зампред российского правительства.

– Есть проблемы, которые невозможно решить без поддержки федерального центра.

Надеемся на ваше содействие в вопросах строительства новой взлетно-посадочной полосы в аэропорту Южно-Сахалинска, – сказал Валерий Лимаренко.