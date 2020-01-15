В РФ вернулся 13-й фигурант «лондонского списка» Титова экс-депутат Латыпов

Тринадцатый фигурант «лондонского списка» уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова – бывший руководитель компании «Инвестгруппа Сахалин» и дачного некоммерческого товарищества «Жемчужное» в Южно-Сахалинске Алексей Латыпов – вернулся в Россию.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе бизнес-омбудсмена.

По словам Титова, в конце января ожидается возвращение еще одного участника списка. Он отметил, что согласование безарестного возврата каждый раз проходит очень тяжело.

«Желающих возвратиться много, но в 90 проц. случаев сталкиваемся с отказами со стороны следствия», – добавил Титов.

Уполномоченный предлагает использовать залог и предварительное одобрение изменения меры пресечения, а реальное и документально закрепленное изменение производить уже при явке человека в Россию.

«Генеральная прокуратура, как мы помним, предлагала прописать этот порядок прямо в УПК. Надеемся, что инициатива воплотится», – добавил бизнес-омбудсмен.

В отношении Латыпова с апреля 2017 года расследовалось уголовное дело по ч. 5 ст. 33 («Пособничество в совершении преступления»), ч. 4 ст. 159 («Мошенничество в особо крупном размере») УК РФ.

По версии следствия, ДНТ «Жемчужное» изначально создавалось с корыстным умыслом, а Латыпов обманом получил у администрации Южно-Сахалинска два земельных участка, чтобы размежевать их, оформить в собственность зависимых от него людей и перепродать третьим лицам для индивидуального жилищного строительства.

Фигуранту инкриминировалось хищение земельных участков на сумму более 128 млн рублей.

Как отметили в пресс-службе бизнес-омбудсмена, сам Латыпов настаивал, что «Жемчужное» реально действовало и было создано для получения земельных участков друзьями и коллегами по работе.

При этом фигурант считал, что дело было возбуждено из-за его отказа безвозмездно передать часть земельных участков.

30 декабря 2019 года уголовное преследование Латыпова было прекращено, за ним признано право на реабилитацию, а также право на предъявление гражданского иска.