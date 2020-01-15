Южносахалинцев приглашают на крещенские купания

Крещенские купания в областном центре будут проходить в ночь с 18 на 19 января.

Для горожан, желающих окунуться в купель, будут созданы максимально комфортные и безопасные условия.

Традиционно местом проведения мероприятия станет парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина.

Как рассказал директор городского парка Виктор Калюжный, на данный момент мероприятия по подготовке купели уже завершаются.

Проведенные лабораторные исследования показали, что вода в купели соответствует всем гигиеническим нормам. Она поступает через специальный водосток, поэтому будет чистой и проточной.

Для дополнительной безопасности и комфорта людей вокруг купели разместят щетинистое покрытие, а также установят деревянные настилы и три палатки с обогревом.

Кроме того, у горожан будет возможность согреться горячим чаем.

Ночью и в течение всего дня 19 января на озере будут дежурить спецслужбы. В темное время суток на месте организуют дополнительное освещение купели.

В воскресенье с 10.00 у Кафедрального собора начнется сбор участников Крестного хода.

В 10.30 колонна стартует от Воскресенского кафедрального собора по ул. Комсомольской до гостиницы «Гагарин» и далее проследует до озера Верхнее в городском парке и обратно к собору, сообщает пресс-служба администрации города Южно-Сахалинска.

Напоминаем правила безопасности, соблюдение которых поможет окунуться в крещенскую купель без последствий для здоровья.

Заходить в воду нужно быстро, это минимизирует риск получения переохлаждения.

Находиться в проруби можно не более 20 секунд, особенно это касается тех, кто окунается впервые. Категорически запрещается нырять вниз головой. Это может спровоцировать спазм сосудов.

Сразу после выхода из воды не стоит интенсивно обтираться полотенцем — на морозе существует риск повреждения капилляров.

Необходимо просто промокнуть влажное тело и как можно быстрее одеться. Одежда должна быть с минимальным количеством застежек и пуговиц.

После купания желательно пробежаться, чтобы быстро согреть организм.

Не следует плотно наедаться перед купанием. За несколько часов до погружения в прорубь можно съесть питательные и в то же время легкоусвояемые продукты — орехи, курагу, изюм и т. п.

Категорически запрещено употреблять алкоголь. Перед купанием также не следует выполнять физические упражнения и заниматься на тренажерах — разогретые мышцы в ледяной воде могут получить микротравмы.

Купание в проруби противопоказано:

детям до 6 лет;

беременным женщинам;

людям с острыми или хроническими заболеваниями мочеполовой системы, а также страдающим сахарным диабетом, гипертонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

При нахождении около проруби купающимся также стоит соблюдать элементарные правила поведения: быть предельно вежливыми и осторожными, не торопить и не толкать впереди идущих.

Если перед погружением в прорубь почувствуете недомогание или страх, от купания необходимо отказаться.