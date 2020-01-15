Завтра каток у Дома торговли закроют на профилактику

Ледовое покрытие, пользующееся популярностью у южносахалинцев, закроют для посещения на один день 16 января. В это время там будут проводиться плановые работы по его обслуживанию.

Предстоит заливка льда в несколько слоев, а затем выравнивание поверхности с помощью шлифовальной машины.

Площадь ледового покрытия довольно значительна — (1800 кв. метров).

И для его обслуживания потребуется целый день В штатном режиме ледовый объект заработает после окончания всех работ, сообщает пресс-служба администрации города Южно-Сахалинска.

Администрация Южно-Сахалинска призывает горожан беречь городские катки и горки.

Во избежание попадания соли, которой посыпают дороги и тротуары, желательно не заходить на лед в уличной обуви.

Кроме того, не допускается нахождение на льду детей на санках, ватрушках и ледянках.

С мерами безопасности нахождения детей и взрослых на ледовом катке можно ознакомиться на сайте администрации: https://yuzhno-sakh.ru/dirs/1482/824.