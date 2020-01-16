28 января 2020 года в Сахалинском территориальном отделе Управления Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу состоится традиционный День открытых дверей, приуроченный к отмечаемому в этот же день Международному дню защиты персональных данных, сообщает пресс-служба ведомства.

Операторы персональных данных, в том числе те, в отношении которых в 2020 году планируется проведение контрольно-надзорных мероприятий, приглашаются на встречу с представителями Роскомнадзора.

В рамках Дня открытых дверей будут рассмотрены вопросы, связанные с порядком предоставления уведомлений об обработке персональных данных, и основными ошибками, допускаемыми при их подготовке и направлении в Роскомнадзор, с основными нарушениями в сфере защиты прав субъектов персональных данных.

Мероприятие будет проходить с 10:00 до 18:00 в помещении Сахалинского территориального отдела Управления по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 213/А, 3 этаж, каб. 43.

Для участия в мероприятии необходимо предварительно зарегистрироваться путем направления заявки на электронную почту: rsockanc65@rkn.gov.ru.

Вопросы, на которые желают получить ответы участники мероприятия, необходимо до 25 января 2020 года направить на электронную почту rsockanc65@rkn.gov.ru