Правительство России в полном составе подало в отставку

Премьер-министр Дмитрий Медведев объявил 15 января об отставке правительства России.

Об этом он заявил во время встречи главы государства Владимира Путина с кабинетом министров.

Беседа состоялась после того, как президент озвучил ежегодное послание Федеральному собранию.

Путин положительно оценил работу правительства Медведева.

«Я со своей стороны тоже хочу вас поблагодарить за все, что было сделано на этом этапе нашей совместной работы, хочу выразить удовлетворение теми результатами, которые были достигнуты», — сказал он.

«Не все удалось сделать, но все никогда не получается в полном объеме», — считает глава государства.

Путин поручил уходящему правительству исполнять свои обязанности до формирования нового кабинета.

Согласно статье 11 Конституции России, предложение о кандидатуре нового премьера вносится не позднее двухнедельного срока после отставки правительства.

Кроме того, Путин заявил, что намерен провести встречи с каждым министром и вице-премьером нынешнего состава кабмина.

Нынешнее правительство под председательством Медведева было сформировано 18 мая 2018 года.

В этом составе — 10 заместителей председателя правительства, в том числе один первый вице-премьер, и 22 министра.

Так, первым вице-премьером и министром финансов был назначен в мае 2018 года Антон, Силуанов, заместителями главы кабмина — Максим Акимов, Юрий Борисов, Татьяна Голикова, Ольга Голодец, Алексей Гордеев, Дмитрий Козак, Виталий Мутко, а также вице-премьер — полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев и вице-премьер — руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко.

Путин также сообщил о намерении ввести новую должность заместителя председателя Совета безопасности и назначить на этот пост Медведева.

Он добавил, что Медведев в свое время был президентом РФ, в течение практически 8 лет возглавлял правительство.

«Наверно, это самый длительный срок пребывания на этой должности в новейшей истории», — прокомментировал президент.

Президент подчеркнул, что если для назначения Медведева потребуется внести изменения в действующие законы, нормативные акты, то это будет сделано в ближайшее время.

«В ближайшее время я буду просить депутатов также поддержать, но надо, чтобы юристы дали соответствующие оценки», — заключил Путин.

Совет Безопасности Российской Федерации является конституционным органом, осуществляющим, в частности, подготовку решений главы государства в вопросах стратегии развития страны, обеспечения защиты жизненно важных интересов граждан, общества и государства от внутренних и внешних угроз, проведения единой государственной политики в области обеспечения национальной безопасности.

Председателем Совбеза по должности является президент РФ Владимир Путин.

Также в состав этой структуры входят секретарь Совбеза (с 2008 г. этот пост занимает Николай Патрушев), постоянные члены СБ и члены Совбеза, включаемые в его состав президентом РФ.