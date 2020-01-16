Правительство возглавит Михаил Мишустин

Президент России Владимир Путин определился с кандидатурой нового премьер-министра.

Им стал нынешний глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин.

Президент провел встречу с Мишустиным и предложил ему пост, глава ФНС согласился возглавить кабинет министров.

Кандидатура нового премьера уже внесена на рассмотрение депутатами Государственной Думы.

Новый премьер родился в Москве, окончил Московский станкостроительный институт в 1989 году, а в 1992-м там же окончил аспирантуру. Более 20 лет работает на госслужбе.

Деятельность Михаила Мишустина вкупе с внедрением новых технологий обработки налоговых данных значительно повысила собираемость налогов в России.

Яркий пример – участие России в международном проекте BEPS, который направлен на борьбу с размыванием налоговой базы путем ухода в низконалоговые юрисдикции (офшоры).

В рамках проекта Россия присоединилась к системе обмена налоговой информацией.

В режиме онлайн налоговые органы любой страны-участницы BEPS могут запросить интересующие их данные и получить оперативный ответ.

Инициативу одним из первых одобрил президент России Владимир Путин.

(Лента.ру).