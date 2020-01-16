Сахалинские пограничники задержали японских браконьеров

В минувшую среду в ходе проведения контрольно-проверочных мероприятий в отношении иностранных судов, осуществлявших промысел в исключительной экономической зоне Российской Федерации, сотрудники пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области на борту японского промыслового судна «Сёё Мару-68» обнаружена неучтенная продукция водных биологических ресурсов, сообщает пресс-служба ведомства.

В корзинах – тушки аккуратно разделанной рыбы, предназначенной для продажи.

Сейчас судно доставлено в морской терминал Южно-Курильск для проведения необходимых процессуальных действий.

Евгений Светлов.