То, о чем говорилось в послании президента, уже выполняется на Сахалине и Курилах

– Наша цель – повысить качество жизни, благосостояние людей. Для этого мы ввели внушительный пакет мер поддержки для жителей.

Причем работаем с каждым конкретным человеком, подбираем ту меру, которая позволит достичь ему стабильного материального положения.

Например, помогаем найти работу, повысить квалификацию, открыть свое дело, – рассказал Валерий Лимаренко, комментируя послание президента.

В 2019 году минимальный размер пенсии в области повысили до 15 тысяч рублей, установили ежемесячные доплаты в размере 1 тысячи рублей. Для тех, кто отработал на островах от 35 до 40 лет, ввели новую ежеквартальную выплату – 3 тысячи рублей.

Проект «Сахалинское долголетие» позволил жителям в возрасте 65+ бесплатно посещать спортивные тренировки, киносеансы, спектакли, концерты.

Владельцы «Социальной карты сахалинца» получают скидки до 10 процентов на продукты, аптечные товары, бытовую химию.

В этом году планируется снизить возрастную границу «Сахалинского долголетия» до 55 лет – это позволит значительно увеличить количество участников проекта.

– Мы не только уделяем внимание социальной поддержке людей, но и следим за тем, чтобы сахалинцы получали заработную плату не ниже величины прожиточного минимума.

Благодаря взаимодействию с работодателями в части начисления зарплаты удалось вывести из-за черты бедности 317 семей, – сообщил губернатор.

На социальную защиту сахалинцев и курильчан в областном бюджете на 2020 год предусмотрено более 30 миллиардов рублей.

Эти внушительные средства позволят обеспечить более 200 мер поддержки для 180 тысяч жителей области.

Депутат Государственной Думы РФ Георгий Карлов прокомментировал послание президента:

– Это наш парламентский долг и обязанность – провести тщательное изучение по вопросу изменения Конституции с населением Сахалинской области.

Нужно понимать обратную реакцию, какие именно изменения ждут сахалинцы, чтобы эта Конституция была наиболее актуальна для сегодняшнего дня, для нашей островной области, для нашей геополитической ситуации.

Предстоит большая и глубокая работа.