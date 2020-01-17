Телевизионный постскриптум к путешествию на Сахалин японской певицы

После новогодних праздников японская телекомпания NHK, вещающая на английском языке, показала фильм о певице Токико Като, в июне 2018 года побывавшей на Сахалине и давшей два концерта островным поклонникам музыки.

В ее репертуаре была и любимая японцами песня «Миллион алых роз» на слова Андрея Вознесенского и музыку Раймонда Паулса.

Кадр из телефильма: общение Токико Като с 85-летней жительницей Сахалина Мацудзаки Сэцуко и ее семьей.

В небольшом телевизионном фильме «Родина Токико Като. Путешествие на Сахалин» известная японка дает интервью на фоне сахалинской афиши, рассказывает о нескольких поездках в Россию (первая состоялась еще во времена СССР), о русских песнях в ее репертуаре.

С теплом вспоминает Токико Като г. Харбин, в котором появилась на свет. В нем для нее, еще совсем маленькой, открылась красота русских песен.

После возвращения в Японию маленькая Като подолгу засиживалась в отцовском ресторане, где часто звучали песни на разных языках.

Любовь к музыке она пронесла через всю жизнь, став профессиональной певицей.

В сахалинский сюжет фильма о Токико Като вошли встреча в аэропорту, высаживание роз, выступление в международном театральном Чехов-центре, общение с 85-летней жительницей острова Мацудзаки Сэцуко и представителями четырех поколений ее семьи.

Елена Иконникова.