В Южно-Сахалинске устанавливают современные мусорные контейнеры

Южно-Сахалинск начал избавляться от старых неэстетичных мусорных контейнеров. В город привезли 400 штук новых, современных, с крышками, на колесиках.

Их устанавливают сейчас на обустроенных заранее площадках, которых пока 286, и находятся они в основном в центральной части города. Работы на этих площадках закончатся в марте.

А когда очередь дойдет до других районов Южного, до других площадок для сбора мусора?

Вообще в Южном около 600 мусорных площадок, и до конца года городская власть планирует осовременить их повсеместно, рассказывает Юлия Слуева, начальник отдела мониторинга санитарного состояния города департамента городского хозяйства.

То есть предстоит обустроить еще около 300 и поставить на них новые контейнеры.

Новые 400 евроконтейнеров – с крышками и на колесиках – предназначены для смешанных отходов.

Но на каждой новой площадке кроме них будут стоять еще и сетчатые – для раздельного сбора мусора: жести, бумаги, пластика.

Таких контейнеров для 286 площадок закуплено 367. Южносахалинцев начнут понемногу учить раздельному сбору мусора.

В некоторых частях города и его планировочных районах устанавливаются мелкозаглубленные контейнеры.

Площадок с ними пока 20, могло бы быть и больше, если бы не проблемы с коммуникациями: коммуникаций много, не везде можно поставить заглубленный в землю большой контейнер, не затронув, не повредив их.

Большой плюс этих контейнеров – их емкость. Вот цифры для сравнения: старые, уходящие в прошлое контейнеры имеют вместимость 0,64 кубометра, новые евроконтейнеры – 1,1 кубометра, а мелкозаглубленные – 3,2!

Новые контейнеры, напомним, с крышками. И поэтому ветер не будет разносить по дворам полиэтиленовые пакеты и бумагу. В них не залезут собаки и кошки, не смогут добраться до мусора вороны.

Значит, и этот путь растаскивания мусора по округе будет перекрыт.

А благодаря увеличению емкостей контейнеров они не будут переполняться так, чтобы не закрывались крышки, и жителям не придется оставлять пакеты с отходами около контейнеров.

Так что новые контейнерные площадки, новые контейнеры будут не только радовать глаз горожан эстетичным видом, но и помогут сделать дворы, а значит, и город чище.

Контейнерные площадки обустраивают и в частном секторе. Но, по словам Юлии Слуевой, они будут несколько иной конструкции, чем во дворах многоквартирных домов, а контейнеры – из другого материала.

Жители домов с печным отоплением часто высыпают в мусорные контейнеры горячую золу, и крышки могут прогореть.

Они делали это, когда стояли старые контейнеры, наверное, не откажутся от своих привычек и с новыми. Поэтому контейнеры здесь будут не пластиковые, а железные.

Хотелось бы напомнить, что выбрасывать золу в контейнеры категорически не рекомендуется.

Кстати сказать, в Южный поступили и новые мусоровозы для вывоза мусора с новых контейнерных площадок.

Наталья КОТЛЯРЕВСКАЯ.