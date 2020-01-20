ДВФУ начал подготовку авиаинженеров для авиакомпании «Аврора»

Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) во Владивостоке совместно с региональной авиакомпанией «Аврора» открыл программу подготовки инженеров техобслуживания для воздушных судов семейства Airbus A320 категории «А», сообщается на сайте авиакомпании.

Договоренность об обучении технических специалистов на базе ДВФУ для авиакомпании была достигнута во время Восточного экономического форума в 2018 году.

Планировалось, что подготовкой кадров для перевозчика университет займется до 2025 года.

Обучение рассчитано на один год для учащихся инженерной школы ДВФУ. Кроме этого курс включает изучение авиационного технического английского языка.

Успешно прошедшие подготовку студенты получат свидетельства авиационного специалиста и возможность работать в данной сфере.

Как сообщила ТАСС начальник авиационно-учебного центра «Авроры» Марина Жерибор, сейчас к обучению приступили пять человек.

«В планах авиакомпании в ближайшие пять лет удвоить объем перевозок, и чтобы удовлетворить кадровую потребность в инженерах техобслуживания воздушных судов, возникла необходимость в таком курсе», – пояснила она.