«Наш город» запускает опрос по оптимизации парковочного пространства

Специалисты южно-сахалинского центра развития городской среды АНО «Наш город» приступили к сбору информации, по организации городских парковок.

Ответить на вопросы и высказать свое мнение можно онлайн на портале тутбудет.рф/parking. Опрос продлится до 30 января включительно.

Как рассказал руководитель центра Василий Вишневский, оптимизация и систематизация парковочного пространства в городе — одна из важнейших задач, поставленных перед учреждением в 2020 году.

Работу в этом направлении специалисты «Нашего города» будут вести в плотном диалоге с населением, основываясь прежде всего на мнении горожан.

Поэтому всех южно-сахалинцев просят принять участие в онлайн-опросе.

Горожанам предлагается ответить на 17 вопросов: где чаще всего возникают трудности в парковке, где стоит ввести платную парковку, и когда она должна действовать и пр..

Согласно статистике, Южно-Сахалинск сегодня — один из лидеров в России по уровню автомобилизации.

В городе наблюдается нехватка и большая загруженность существующего парковочного пространства.

Причем, как показали исследования, зачастую эти территории используются нерационально, машины там оставляются бессистемно, некоторые автовладельцы паркуются вторыми рядами, либо бросают свой транспорт вдоль городских улиц, снижая их пропускную способность.

Днем в центре города практически невозможно найти свободное место для парковки.

Сложившаяся ситуация приводит к многочисленным неудобствам: затрудняет движение, создает пробки на дорогах, повышает вероятность ДТП.

По мнению специалистов, в городе необходимо структурировать и упорядочить парковочное пространство, что также поможет разгрузить Южно-Сахалинск от машин.

Одним из таких вариантом может стать создание платных паркингов.

Напомним, в данный момент в областном центре идет строительство крытой многоуровневой парковки на улице Детской, также под эти цели обозначен еще ряд земельных участков.

Еще одним способом разгрузить город может стать организованная и работающая система платных парковок.

Эта идея для России не нова, платные парковки уже внедрены во многих городах страны — где впоследствии отмечают значительные улучшения ситуации.

Как правило, участки с платными парковками оснащают электронными паркоматами, позволяющими произвести оплату на месте, также предусматривают и дополнительные способы заплатить за парковку, например с помощью СМС или специального мобильного приложения.

При этом , подобные проекты имеют социальную направленность, поэтому определенное время парковки не оплачивается.

В связи с этим, большая часть автовладельцев старается не превышать бесплатный лимит, благодаря чему на центральных улицах городов, возле социально-значимых объектов всегда есть свободные места для парковки.

Онлайн опрос по адресу тутбудет.рф/parking будет идти до 30-го января, на его основе специалисты центра развития городской среды АНО «Наш город» выработают рекомендации, которые затем представят в администрацию Южно-Сахалинска, на основании полученных от населения данных и будут предприняты определенные меры по оптимизации парковочного пространства, сообщает пресс-служба администрация города Южно-Сахалинска.